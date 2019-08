V nedeľu sprejazdnia D1 medzi Mostom Lafranconi a Prístavným mostom

Most Lafranconi Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Pravý jazdný pás diaľnice D1 na bratislavskom úseku Most Lafranconi a Prístavný most sprejazdnia v nedeľu (25. 8.) v dopoludňajších hodinách. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Úsek bol čiastočne uzavretý pre opravu vozovky a sprejazdnia ho o tri dni skôr, ako bolo plánované.uviedla hovorkyňa.Stavebné práce sa realizovali od 14. augusta a pôvodne mali trvať do 28. augusta.uzavrela Michalová.