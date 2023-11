Územia sa vracajú s ľuďmi, podľa Zelenského bude oslobodenie Donbasu ťažšie pre desaťročnú kontrolu Ruskom

30.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že oslobodenie Krymu bude jednoduchšie než oslobodenie Donbasu. Tvrdí, že na okupovanom polostrove neboli žiadne nepriateľské akcie, ale oslobodiť Doneckú a Luhanskú oblasť bude náročnejšie pre desaťročnú kontrolu Ruskom, militarizáciu územia a separatizmus. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal počas stretnutia so študentmi v Mykolajive.„Moji partneri raz povedali: ‚Bude pre vás takmer nemožné získať späť Krym a veľmi ťažké získať späť Donbas.' Podľa môjho názoru, keď hovoríme o ľuďoch, územia sa vracajú s ľuďmi. Ak sa ľudia nebudú chcieť vrátiť, bude to veľmi ťažké,“ povedal ukrajinský líder.Zelenskyj však vraví, že návrat obyvateľov okupovaného Donbasu bude psychicky náročnejší, keďže región trpel desať rokov ozbrojeným konfliktom a bola tam kontaktná línia.„Na Kryme nedošlo k žiadnym vojenským akciám, takže verím, že Krym netrpezlivo očakáva návrat a Donbas tiež, ale bude to veľmi ťažké, pretože významná časť tohto územia bola okupovaná a vysoko militarizovaná. Okrem toho je tu výrazná prítomnosť separatizmu,“ skonštatoval Zelenskyj.