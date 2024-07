Užite si letné festivaly bez zápachu s Old Spice!

"Hans up in the air!” Na Szigete a Tomorrowlande bez zápachu

Tomorrowland bude svieži ako nikdy predtým so špeciálnou edíciou Old Spice

Vedeli ste, že až 74 % mužov si party užíva menej, keď sú spotení, alebo čo horšie, keď tzv. cítia niekoho iného? Old Spice sa to rozhodol zmeniť a premeniť "upotené" letné hudobné festivaly na festivaly sviežosti. Ich návštevníkom dá k dispozícii svoje produkty v špeciálnych zónach, aby im v party už nič nebránilo. Tešiť sa na nich môžu návštevníci dvoch svetoznámych európskych festivalov Tomorrowland a Sziget.Oba festivaly ponúkajú nezabudnuteľné hudobné zážitky. Tomorrowland je esenciou hudobného "elektro vzrušenia", ktoré priťahuje návštevníkov z celého sveta. Každoročne do tejto magickej krajiny plnej nezabudnuteľných vystúpení najväčších hviezd EDM scény cestujú tisíce návštevníkov, aby sa vo fantastickom svete belgických hradov a lesov nechali nadpozemskou hudbou uniesť z reality a užiť si perfektný zážitok.Zato Sziget je našlapaný festival pre široké publikum, ktorý každoročne ponúka vystúpenie tých najväčších hviezd a umelcov rôznych hudobných žánrov, ale i začínajúcich talentov. Okrem hudby tu návštevníci nájdu bohatý sprievodný kultúrny program, tematické zóny, umelecké inštalácie a mnoho ďalších atrakcií.K tejto špeciálnej príležitosti predstavuje Old Spice nový produktový rad– jedinečnú modernú vôňu v kvalite parfumu, ktorá zaistí 48 hodín festivalovej sviežosti. Nové produkty osobnej hygieny (deo tyčinka, deo sprej a sprchový gél) s letnou vôňou melóna, šťavnatej hrušky a citrónov sú ako stvorené pre festivalové veselie. Špičková ochrana proti potu vám ale okrem sviežosti dodá aj toľko potrebné sebavedomie a štýl, vďaka ktorému budete kráľom každej stage. K dispozícii v predajniach DM, Tesco, Teta, 101 Drogérie.