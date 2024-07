Zelenskyj diskutoval s poľským premiérom Tuskom o pomoci Kyjivu zo strany NATO, preberali aj ruské útoky

8.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom a diskutovali o pokračujúcich ruských útokoch na Ukrajinu a o ďalšej pomoci Kyjivu zo strany NATO. Zelenskyj sa vo Varšave zastavil cestou na samit Severoatlantickej aliancie vo Washingtone, od ktorého sa očakáva, že sa bude zaoberať spôsobmi poskytovania spoľahlivej dlhodobej bezpečnostnej pomoci Ukrajine a výcvikom ukrajinských vojakov.Predpokladá sa, že členské krajiny NATO počas trojdňového samitu schvália iniciatívu, na základe ktorej by aliancia od USA prevzala viac zodpovednosti za koordináciu výcviku a vojenskej a finančnej pomoci ukrajinskej armáde.Európski členovia NATO diskutujú aj o tom, že by Ukrajinci dostali väčšiu prítomnosť v orgánoch aliancie, hoci sa ešte nedosiahol konsenzus v otázke vstupu Ukrajiny do NATO.