Užite si roky špičkovej kvality bez starostí s predĺženou zárukou od Miele

Sen o kvalite sa stal skutočnosťou

Predĺžte si záruku na sortiment chladenia od Miele!

Už žiadne ručné umývanie!

Vysávanie bez obáv

[1] (za predpokladu odbornej inštalácie)

* Doba testovania umývačiek Miele je 5 600 umývacích cyklov s rôznymi programami, čo zodpovedá 280 umývacím cyklom za rok po dobu 20 rokov.

30.5.2023 (SITA.sk) -Zariaďujete práve svoju novú vysnívanú kuchyňu? Potrebujete novú chladničku, mrazničku, či umývačku riadu? To všetko je základná výbava každej modernej kuchyne, ktorá sa ale časom opotrebúva. Potom sa určite oplatí staviť na kvalitu, ktorá niečo vydrží. Značka Miele sa zaviazala dodržiavať svoje motto "Kvalita, ktorá predbehla svoju dobu”, a svojim zákazníkom počas rokov poskytovať prvotriedny zážitok z používania. Svojim zákazníkom preto poskytuje jedinečnú príležitosť získať predĺženú záruku na rad spotrebičov, ktoré tu budú s vami aj ďalších 10 rokov.Doprajte svojim potravinám dlhšiu čerstvosť vďaka smart chladničkám s inovatívnymi funkciami. Pýtate sa prečo práve chladničky Miele? Vďaka funkcii PerfectFresh Active a aktívnemu zvlhčovaniu, či optimálnej teplote v nich vydržia potraviny až 5x dlhšie čerstvé. Navyše, v akcii predĺženej záruky Miele teraz pri kúpe akéhokoľvek prístroja zo sortimentu chladenia Miele, či už ide o vstavané aj voľne stojace chladničky, mrazničky aj vinotéky, získate predĺženú 5-ročnú záruku zadarmo na celý prístroj a teraz navyše 10-ročnú záruku na kompresor.Potrebujete novú umývačku riadu? Žiadny problém. Umývačky Miele sú konštruované tak, aby obstáli v bežnej prevádzke po dobu až 20 rokov.* Miele kladie veľký dôraz na spracovanie a kvalitu použitých materiálov, preto sú umývačky Miele vybavené celonerezovým vnútorným priestorom. Exkluzívne u Miele sa stretnete so systémom Waterproof, ktorý zaisťuje maximálnu ochranu pred škodami spôsobenými vodou. Pokiaľ by aj napriek tomu došlo k poruche, ktorá by viedla k poškodeniu majetku, Miele preberá po dobu 20 rokov zodpovednosť za škody spôsobené vodou.[1]Vysávanie patrí ku každotýždenným ak nie každodenným povinnostiam v takmer každej domácnosti. Aj preto je výber kvalitného výsávača kľúčový. Nezáleží na tom, či si vyberiete vreckový podlahový vysávač z radu Classic, Compact alebo Complete, alebo podlahový bezvreckový vysávač Miele z radu Boost alebo Blizzard. Na všetky tieto vysávače získate teraz bezplatnú 10-ročnú záruku na motor vysávača.So spotrebičmi Miele si môžete byť istí, že bude vaša vysnívaná kuchyňa, či domácnosť ako nová aj počas nasledujúcich desiatich rokov.Po zakúpení ktoréhokoľvek zo spomínaných výrobkov je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého online formulára. Pre získanie predĺženej záruky je nutné sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára, či už osobne v predajniach Miele alebo online.Informačný servis