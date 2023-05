Kauzu falošného lekára z domova dôchodcov Iris odročili, obžalovaný má COVID

Klientom podávali rôzne lieky

Opatrovateľka priznala vinu

30.5.2023 (SITA.sk) - Okresný súd Bratislava I v utorok odročil hlavné pojednávanie vo veci údajného falošného lekára zo zariadenia sociálnych služieb Iris. Obžalovaný Ivan B. sa totiž ospravedlnil pre ochorenie COVID-19.V tomto prípade mali už procesné strany predniesť záverečné reči, pričom obžalovaný trvá na tom, že chce svoju predniesť osobne. Pojednávanie tak má pokračovať 15. augusta.Kauza sa týka bratislavského zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby s názvom Nezisková organizácia Iris. Podľa obžaloby Ivan B. a opatrovateľka Vanessa P. napriek tomu, že na to nemali kvalifikáciu, podávali v rokoch 2016 až 2018 klientom zariadenia rôzne druhy liekov. To viedlo k ohrozeniu ich zdravia. V niektorých prípadoch existuje podozrenie, že seniori v dôsledku podania liekov zomreli.Dvojicu zadržala polícia v lete 2018. Ivan B. bol pôvodne stíhaný väzobne, v roku 2020 ho však pre prieťahy prepustili. Vanessa P. pred súdom v ešte v roku 2019 priznala vinu, Ivan B., naopak, tvrdenia obžaloby odmietal. Vanessa P. však vypovedala, že lieky sa v zariadení podávali klientom práve na pokyny Ivana B. On sám podľa nej podával lieky aj infúzie. To, že obžalovaný vystupoval ako lekár, uviedli pre médiá aj príbuzní seniorov zo zariadenia.Ivan B. bol obžalovaný aj z toho, že napriek tomu, že mal potvrdenú diagnózu HIV, vyhľadával nechránený pohlavný styk s viacerými osobami mužského pohlavia. On však tvrdí, že svojim partnerom o svojom stave povedal s tým, že nie je prenášačom vírusu.