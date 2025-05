Užitočné informácie o tehotenstve, bábätkách a malých deťoch. dm rozširuje možnosti e-shopového konta o nový dm babybonus

26.5.2025 (SITA.sk) -Dm babybonus podporuje rodičov vo vzrušujúcej fáze života praktickými radami a ponukami. "Rodiny s malými deťmi čelia v dnešnej dobe nielen mnohým radostiam, ale aj starostiam a výzvam. Práve preto sme sa rozhodli spustiť dm babybonus, službu, prostredníctvom ktorej sme im oporou pri rodičovstve v celej jeho rozmanitosti v duchu #mojepraveja. Veríme, že vďaka personalizovaným informáciám a výhodám, prispôsobeným jednotlivým vývojovým fázam dieťaťa, im túto životnú etapu spríjemníme," povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.je veľmi jednoduchá – stačí sa prihlásiť do svojho dm konta v e-shope cez www.mojadm.sk , v menu zvoliť "dm babybonus" a službu aktivovať. Zákazník tak automaticky začne dostávať extra kupóny priamo v aplikácii Moja dm spolu s inšpiratívnym obsahom prispôsobeným aktuálnemu štádiu tehotenstva alebo veku dieťaťa. Dôležitou súčasťou dm babybonusu sú aj kupóny, vďaka ktorým môžu rodičia pri nákupoch ušetriť a zároveň objaviť výrobky zo sortimentu dm pre bábätká a batoľatá.Na využitie výhod služby dm babybonus treba doplniť osobné údaje, ktoré umožnia prispôsobiť obsah konkrétnym potrebám dieťaťa.V rámci služby dm babybonus bude v pravidelných intervaloch zasielaný ajako praktický sprievodca od tehotenstva cez narodenie až po tretí rok života dieťatka, ktorý bude pripôsobný jeho aktuálnym potrebám a vývojovému štádiu. S dm babybonusom chce dm priniesť rodičom viac pohody, istoty a radosti v jedinečnom období života ich dieťaťa. Jednotlivé témy sú tak rozdelené podľa časovch období. Počassú ženy prostredníctvom dm sprevádzané týmto krásnym, ale aj náročným obdobím od druhého trimestra. Potom sa pozornosť zameriava naživota dieťaťa, následne vživota sú témy venované vývinu a výžive detí, no aživota to sú zas témy k voľnému času a aktivitám s dieťatkom.Informačný servis