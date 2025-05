Inšpiratívne podnikateľky z regiónov bodovali: Visa ocenila legendárne buchty, nábytkársky dizajn a originálne vzdelávanie

Ocenené boli tri projekty, každý bude podporený sumou 5 000 eur a odborným mentoringom



Tohtoročnými víťazkami sú Ingrida Sojková, Terézia Falťanová a Mária Demjanovičová



Grantový program Visa She’s Next sa na Slovensku konal tretíkrát, o víťazkách rozhodovala šesťčlenná porota



26.5.2025 (SITA.sk) -Globálny grantový program spoločnosti Visa She's Next už pozná svoje slovenské víťazky za rok 2025. Rozhodovala o nich šesťčlenná odborná porota. Visa She's Next podporuje podniky, na čele ktorých stoja ženy. Laureátkami ocenenia tretieho ročníka na Slovensku sú Ingrida Sojková s projektom autorských vzdelávacích pomôcok Sojkovie, Terézia Falťanová za jej Legendárne buchty Zbojská a Mária Demjanovičová, ktorá tvorí unikátny nábytok z odpadového dreva pod značkou PURE JUNK DESIGN. Všetky tri víťazky si odnesú 5000 eur na rozvoj svojich firiem a počas roka budú sprevádzané radami odborníkov.Porota, ktorá hodnotila prihlášky, bola tento rok v nasledujúcom zložení: Ľubica Gubová (Visa), Viktor Sučka (Swida Innovative), Martin Basila (Sensoneo), Michaela Šišková (DNA Era), Veronika Dvořáková (Havel & Partners), Marián Bíž (EY).Grantový program Visa She's Next je od jeho spustenia na Slovensku, teda už po tretíkrát, realizovaný v spolupráci s Pontis Impact. Tento rok Visa opäť podporila tri podnikateľské projekty, ktoré vytvorili tematicky pestrú skladbu víťaziek.získava ocenenie, pretože dokázala spojiť vzdelávacie pomôcky s autorskou tvorbou a nájsť si zákazníkov, ktorí oceňujú trocha spomalenia v dnešnej rýchlej dobe obrazoviek. Tvorí pod vlastnou značkou Sojkovie a vo svojej firme využíva aj umelú inteligenciu. Jej materiály sa nesú v duchu montessori pedagogiky. Ústrednou témou je príroda, pretože fascináciu ňou chce Ingrida odovzdať dnešnej generácii detí.podniká v okolí Žiliny a v sektore, ktorý si vyžaduje nielen svaly a precíznosť, ale aj originalitu. Tvorí nábytok z odpadových materiálov. Porota ocenila, že prešla vývojom podnikateľského myslenia a dokázala zo skôr umeleckej tvorby vytvoriť stabilnú firmu. Jej aktivita je dôkazom, ako môžeme kreatívnym a inovatívnym prístupom prispieť k zmene a zlepšovaniu miesta, kde bývame.Podnikanieje krásnym príkladom ako prejsť od tradície k inovácii. Na začiatku bol zabudnutý recept na chutné buchty z Muráňa, ktorý Terézia oživila. Za to, aby z kysnutých plnených dobrôt mohla urobiť legendu remeselných trhov a festivalov, tvrdo zabojovala. Potom vymýšľala ďalej – načúvala zákazníkom a buchty začala rozvážať buchtomobilom po celom Slovensku, mraziť, meniť formát, náplne, ponúkať ich kaviarňam."Každý rok je hodnotenie podnikateliek, ktoré sa prihlásili do súťaže Visa She´s next, pre nás porotcov ťažké. Veľmi sa teším, že už tretí rok sa zapojili ženy s firmami z celého Slovenska. Debaty medzi porotcami trvali hodiny a mám radosť, že sme vybrali tri podnikateľky, ktoré nielen samy tvoria hodnoty, ale aj pozitívne ovplyvňujú komunitu vo svojom okolí. Myslím si, že sme podporili inšpiratívne projekty, ktoré kopírujú súčasné trendy a rovnako aj princípy spoločnosti Visa," uviedlaAmbasádorkami Visa She's Next, ktoré grantový program zviditeľňovali a inšpirovali podnikateľky, aby o grant bojovali, bolo päť úspešných žien. Módna influencerka a konzultantka Miroslava Dobiš, šperkárka a dizajnérka Petra Toth, CEO Forbes Slovensko Martina Milichovská a víťazka prvého ročníka Visa She's Next, zakladateľka obchodu Zdravotná podprsenka Anna Brňáková. K týmto úspešným podnikateľkám sa pridala aj country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová, ktorá sa na programe podieľa od jeho začiatku.V roku 2019 spoločnosť Visa spustila globálnu iniciatívu, ktorej cieľom je zviditeľniť ženy podnikateľky a podporiť ich úsilie financovať, viesť a rozvíjať svoje malé a stredné podniky. Doposiaľ Visa investovala cez tento program viac akodo vyšepre podnikateľky.Informačný servis