 24hod.sk    Tlačové správy

Užívate lieky a možno ani netušíte, že vám berú chuť na sex


Tagy: MojaLekáreň PR

Antialergiká, lieky na nachladnutie, výživové doplnky na spánok, stimulanty alebo bežné lieky proti bolesti môžu pri nesprávnom dávkovaní či kombinovaní zhoršiť erekciu, znížiť chuť na sex a pri dlhodobom ...



Zdieľať
mgr.horakova_mlsk 1 676x458 26.2.2026 (SITA.sk) - Antialergiká, lieky na nachladnutie, výživové doplnky na spánok, stimulanty alebo bežné lieky proti bolesti môžu pri nesprávnom dávkovaní či kombinovaní zhoršiť erekciu, znížiť chuť na sex a pri dlhodobom užívaní zasiahnuť aj plodnosť. Nie preto, že by boli zo svojej podstaty nebezpečné, ale preto, že sa často berú naslepo.

"Tieto voľnopredajné produkty pôsobia na nervový systém, cievy a hormonálnu rovnováhu. Presne na tie mechanizmy, ktoré sú zásadné pre sexuálne vzrušenie a erekciu. Problémom väčšinou nie je jeden konkrétny prípravok, ale kombinácia viacerých voľnopredajných liekov, stresu, alkoholu a dlhodobého užívania. Riešením je odborná konzultácia s lekárnikom, ktorá dokáže odhaliť rizikové kombinácie a pomôcť nastaviť užívanie tak, aby lieky nebrali viac, než majú," vysvetľuje Mgr. Pavla Horáková, vedúca online poradne MojaLekáreň.sk.

Útlm namiesto vzrušenia


Sedatívne antihistaminiká tlmia nervový systém a vysušujú sliznice, čo môže viesť k horšiemu vzrušeniu a pocitu "otupenosti". U citlivých mužov sa to môže prejaviť už pri bežnej dávke (napríklad dimetinden 1 mg večer). Riziko výrazne rastie pri kombinácii s alkoholom alebo pri pravidelnom užívaní. Podobne nenápadný, no o to častejší je aj vplyv liekov proti bolesti. Väčšinou nejde o priamy zásah do sexuálnej funkcie, ale o nepriame pôsobenie na organizmus. "Ibuprofen, naproxen alebo diklofenak môžu pri opakovanom či dlhodobom užívaní zvyšovať krvný tlak, zhoršovať retenciu tekutín a únavu. U časti mužov to môže viesť k horšej sexuálnej výkonnosti. Z tohto pohľadu býva paracetamol najmenej problematickou voľbou," hovorí farmaceutka Horáková.

Voľný nos, horšia erekcia


Kombinované prípravky na nachladnutie často obsahujú pseudoefedrin alebo fenylefrín. Tie síce uvoľňujú nos, no zároveň sťahujú cievy v celom tele vrátane ciev zásobujúcich topořivé telieska. Farmaceutka upozorňuje, že pri pseudoefedríne sa ťažkosti objavujú často už okolo 60 mg na dávku, najmä pri opakovanom užívaní počas dňa, večer alebo v kombinácii so stresom a alkoholom. Pri fenylefríne je reakcia individuálna, no častejšia pri súbežnom užívaní kofeínu. U niektorých mužov sa pridáva aj zhoršenie močenia, najmä pri ťažkostiach s prostatou.

Stimulanty a pre-workouty: energia, ktorá nefunguje v posteli


Vysoké dávky kofeínu a ďalších stimulantov posúvajú telo do režimu "fight or flight" (automatická, inštinktívna reakcia tela na vnímané nebezpečenstvo alebo stres, ktorú riadi sympatický nervový systém), ktorý erekcii nepraje. "U citlivých mužov môže už približne 200 mg kofeínu naraz zhoršiť erekciu, najmä pri strese alebo úzkosti. Denný príjem 400 mg a viac často vedie k nervozite, búšeniu srdca a horšej sexuálnej funkcii. Ak prípravok obsahuje viac stimulantov, efekt sa násobí," varuje odborníčka.

Keď je útlm príliš silný


Sedatívne byliny ako valeriána lekárska, chmeľ, medovka alebo mučenka môžu znižovať libido tým, že príliš tlmia nervový systém. Pri valeriáne sa to môže prejaviť už pri bežných dávkach na spánok. Podľa Pavly Horákovej je to typicky 400 – 900 mg extraktu na noc, najmä pri kombinácii viacerých sedatív alebo alkoholu. "Ak sa cítite ospalí alebo otupení v čase, keď chcete byť sexuálne aktívni, dávka je pravdepodobne nevhodná. Väčšina týchto ťažkostí je však riešiteľná. Často stačí upraviť dávkovanie, načasovanie alebo kombinácie prípravkov. Stačí sa s nami v online poradni MojaLekáreň.sk jednoducho z pohodlia domova poradiť." uzatvára P. Horáková.

Na www.mojalekaren.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, jednoducho a pohodlne. Sprievodca zdravím "Trápi ma" poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast "Aby ste sa cítili dobre" s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na YouTube a Spotify. Ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Užívate lieky a možno ani netušíte, že vám berú chuť na sex © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MojaLekáreň PR
Priamy predaj na Slovensku narástol o 3,4%, napriek svetovej stagnácii
