Úzka spolupráca dodávateľov s reťazcami je rozvoj nevyhnutná

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (OTS) - Spolupráca maloobchodných reťazcov s domácimi dodávateľmi je nielen potrebná, ale aj prospešná, a to pre obe strany. Dotýka sa totiž, okrem ich rozvoja, aj neustáleho rozširovania a zlepšovania výroby, ponuky, či viditeľnosti značky. Uvedomuje si to aj spoločnosť Kaufland. Preto sa jej zákazníci môžu tešiť z čoraz väčšej ponuky výrobkov pochádzajúcich priamo zo Slovenska. Ponúka produkty z dielne veľkých, ale aj lokálnych slovenských výrobcov, a v rámci svojho najnovšieho projektu sa zamerala aj na 100 % slovenské mäso.,“ informuje, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland. Každým rokom je projekt čoraz úspešnejší, čoho dôkazom je, že od roku 2018 doteraz sa počet dodávateľov takmer zdvojnásobil, na aktuálnych 59. Kaufland tak ponúka 320 výrobkov vo svojich 60 predajniach z celkového počtu 67. Zo spolupráce profitujú aj samotní dodávatelia, ktorí vďaka nej mohli prijať nových zamestnancov, lepšie plánovať svoje investície, rozširovať výrobu, či zvýšiť výmery pestovaných plodín. Zároveň sa vybrané produkty vďaka špeciálnej akcii v prospekte, v rámci ktorej boli dostupné na celom Slovensku, stali známejšími aj pre ľudí mimo regiónov, kde sa vyrábajú.Príkladom skvelého partnerstva je firma Púchovský gazda, ktorá do Kauflandu dodáva rôzne mäsové výrobky ako paštéty, pečienky, nátierky, klobásky či fašírky.“ vysvetľuje, konateľka spoločnosti Púchovský gazda. Spolupráca tejto firmy s Kauflandom je rozšírená aj o oblasť duálneho vzdelávania.Ďalším príkladom je chránená dielňa Solide Slovakia.“ približuje plány, konateľka spoločnosti Solide Slovakia.Spoločnosť Kaufland v októbri 2018 odštartovala projekt na podporu 100% slovenského mäsa a začala tým, že do svojej ponuky zaradila 100 % slovenské hovädzie mäso. V tom čase Kaufland začínal s odberom mäsa z 3 býkov, čo predstavovalo 6 % podiel z celkového objemu daného sortimentu. Dnes predstavuje 20 % podiel z celkového objemu. „“ vysvetľuje. Do budúcnosti sa chce Kaufland zamerať aj na menších hráčov na trhu a má víziu, že bude v časti pultov ponúkať výlučne produkciu hovädzieho mäsa zo Slovenska.uzatvára