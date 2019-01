Začalo sa pojednávanie s Jurajom H., obvineným zo zabitia Filipínca

Na snímke obvinený Juraj H. (vľavo) prichádza do súdnej siene na pojednávanie v prípade zabitia filipínskeho občana Henryho Acordu v Bratislave v pondelok 28. januára 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. januára (TASR) - Pred trojčlenným senátom Okresného súdu (OS) Bratislava I a za záujmu médií sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie s Jurajom H., ktorý je obvinený zo zabitia Filipínca Henryho Acordu.Obhajca obvineného požiadal na začiatku vylúčenie verejnosti z hlavného pojednávania, čo však predseda senátu OS BA I zamietol. Juraja H. eskortovali na proces kukláči, keďže sa stále nachádza vo väzbe. Dohodu o vine a treste odmietla uzavrieť ako prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave a aj obvinený a jeho obhajca.povedal obvinený. Jeho vyhlásenie však súd nemohol prijať.povedal Juraj H.Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a bral lieky na upokojenie. Zároveň priznal, že mimo pív si dal liek Paretin a pred odchodom na akciu užil dva razy Lexaurin. Potom navštívil v inkriminovaný deň okrem hotela viacero známych pubov a podnikov v centre hlavného mesta. Na otázku prokurátorky KP nevedel presne odpovedať, koľko v ten deň alkoholu vypil, ale bolo to viac ako 20 veľkých pív a desať poldeci vodky.povedal Juraj H.vyhlásil obvinený Juraj H.Koncom decembra rozhodol KS v Bratislave na základe sťažnosti prokurátorky o zrušení uznesenia OS a zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby. Okresný súd totiž predtým 19. decembra rozhodol o jeho prepustení po podaní obžaloby zo zločinu zabitia. Obhajca a obvinený sa vzdali práva podať sťažnosť. Tú však ihneď podala prokurátorka KP v Bratislave.Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal 26. mája minulého roka nadránom, približne o 4.45 h napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Juraj H. mimo iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení aj zomrel. Obvinený pred incidentom popíjal.Polícia obvinila útočníka zo zabitia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I ho pôvodne zobral do tzv. preventívnej väzby. Dôvodom boli obavy, že by pokračoval v trestnej činnosti.Náhradu škody si od Juraja H., v prípade uznania viny požadujú ako zástupca príslušnej zdravotnej poisťovne, tak aj právny zástupca pozostalých. Ten nielen náhradu pohrebných nákladov, cestovných nákladov pozostalých, ale aj ušlú mzdu. Odškodnenie v prípade morálnej ujmy necháva právny zástupca na rozhodnutie OS BA I.