Uznanie palestínskeho štátu nie je pre Francúzsko tabu, vraví prezident Emmanuel Macron

Dlh voči regiónu

Francúzsko má svoju váhu

17.2.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že uznanie palestínskeho štátu nie je pre Francúzsko „tabu“.Uviedol to v čase, keď narastá medzinárodná frustrácia z vývoja izraelsko-palestínskeho konfliktu a postupu izraelskej armády na palestínskych územiach.Francúzsko a Európska únia už dlho podporujú dvojštátne riešenie na Blízkom východe, ale jedine ako výsledok rokovaní.Keďže rozhovory sú dlho pozastavené a izraelská ofenzíva proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy sa prehlbuje, niektoré európske krajiny vyjadrujú podporu skoršiemu uznaniu palestínskeho štátu.„Uznanie palestínskeho štátu nie je pre Francúzsko tabu,“ povedal Macron na stretnutí s jordánskym kráľom Abdalláhom v Paríži.„Dlhujeme to Palestínčanom, ktorých ašpirácie boli príliš dlho pošliapavané. Dlhujeme to Izraelčanom, ktorí prežili najhorší antisemitský masaker našej doby. Dlhujeme to regiónu, ktorý sa snaží povzniesť nad tých, ktorí podporujú chaos a semeno pomsty,“ poznamenal francúzsky prezident.Macron nepriblížil, kedy a za akých podmienok by Francúzsko mohlo uznať palestínsky štát a je nepravdepodobné, že by Francúzsko prijalo takéto rozhodnutie jednostranne.Francúzsko má však dôležitú diplomatickú váhu ako jeden z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov