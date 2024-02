Žiadna európska krajina nie je teraz pripravená na ruskú inváziu, myslí si ukrajinský prezident Zelenskyj

Ani Ukrajinci neboli pripravení

Hrozí ruská agresia

17.2.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že žiadna európska krajina v súčasnosti nie je pripravená na vojnu s Ruskom, keďže ich obyvateľstvo nebolo v ostatných rokoch pripravované na takúto možnosť.Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, keď sa ho na túto tému opýtala novinárka spravodajskej televízie CNN Christiane Amanpourová.Zelenskyj na konferencii rozprával o vyhliadkach na získanie pomoci zo Spojených štátov a tiež o piatkových rozhovoroch s lídrami Francúzska a Nemecka, keď boli podpísané bilaterálne dohody o bezpečnostnej spolupráci.„Povedal som im veľmi jasne a veľmi úprimne. Ak si pamätáte, čo sa stalo na Ukrajine v roku 2014, naši ľudia neboli pripravení na vojnu, na rýchlu okupáciu Krymu a časti Donbasu. A potom, v priebehu takmer ôsmich rokov, ľudia začali byť pripravení na takúto agresiu,“ poznamenal Zelenskyj.„A verím, Boh nám pomáhaj, že nebudú žiadne nové ruské útoky na vás. Dnes v Európe nie je jediná krajina, ktorá by bola pripravená na inváziu. Nie preto, že by sme boli silnejší alebo lepší, všetci sme rovnakí, ale preto, že sme mali k dispozícii tie roky,“ dodal Zelenskyj.Podotkol, že psychologicky a mediálne nebolo obyvateľstvo európskych krajín predtým pripravované na možnosť konfliktu. „Chápem prečo. Toto nikto nechce,“ povedal Zelenskyj.Viaceré európske krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v ostatných týždňoch vyhlásili, že v blízkej budúcnosti hrozí ruská agresia.Napríklad nemecký minister obrany Boris Pistorius v januári povedal, že aliancia by sa mala pripraviť na ruský útok na krajinu NATO o päť až osem rokov. Švédska vláda vyhlásila, že všetci občania krajiny by mali byť pripravení na vojnu.