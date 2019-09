V 18. etape Vuelty triumfoval Higuita, Roglič naďalej v červenom

Slovinský cyklista Primož Roglič pózuje v červenom drese, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 18. etapy (Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra, 177,5 km): 1. Sergio Ángel Higuita (Kol./Education First) 4:33,09 hod, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo), 3. Alejandro Valverde (Šp./Movistar), 4. Rafal Majka (Poľ./Bora) všetci +15 s, 5. Miguel Ángel López (Kol./Astana) +17, 6. Carl Fredrik Hagen (Nór./Lotto), 7. Louis Meintjes (Juh. rep./Dimension Data), 8. Nairo Quintana (Kol./Movistar), 9. Tadej Pogačar (Slov./UAE) všetci +1:16, 10. Óscar Rodríguez (ŠP/Euskadi-Murias) +3:47



Poradie po 18. etape: 1. Roglič 71:16:54 h, 2. Valverde +2:50 min, 3. Quintana +3:31, 4. López +4:17, 5. Pogačar +4:49, 6. Majka +7:46, 7. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +9:46, 8. Hagen +11:50, 9. James Knox (V.Brit./Deceuninck-Quick-Step) +12:44, 10. Marc Soler (Šp./Movistar) +21:09

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Becerril de la Sierra 12. septembra (TASR) - Kolumbijsky cyklista Sergio Ángel Higuita sa stal víťazom štvrtkovej 18. etapy na pretekoch La Vuelta a Espaňa 2019. Na trati, ktorá viedla z Colmenaru Viejo do Becerrilu de la Sierra a merala 177,5 km triumfoval po samostatnom úniku. Pre Juhoameričana je to premiérové profesionálne víťazstvo.Piatková etapa mala horský charakter, na trati boli štyri kopce prvej kategórie, no cieľ bol na rovine po zjazde. Na poslednom kopci Puerto de Cotos, ktorého vrchol bol 26 km pred cieľom, sa pretekári pre celkové prvenstvo strážili, čo Higuita dokonale využil. Svoj samostatný únik udržal až do cieľa, v ktorom mal náskok 15 sekúnd pred mužom v červenom drese Primožom Rogličom. Líder pretekov zdolal v špurte Alejandra Valveredeho a získal o dve bonifikačné sekundy viac.povedal v cieli šťastný Higuita.V celkovom poradí vedie Roglič o 2:50 min opäť pred Valverdem, pretože druhý z jazdcov Movistaru Nairo Quintana mal slabší deň a finišoval ôsmy.Slovinský cyklista je tri etapy pred koncom blízko celkového triumfu, no družstvo Movistaru ešte neskladá zbrane.vyhlásil celkovo druhý Alejandro Valverde.V piatok čaká cyklistov prevažne rovinatá 19. etapa. Povedie z Ávily do Toleda a bude merať 165,2 km.