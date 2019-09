Volejbalisti SR majú za sebou prvý tréning, Gavenda: Pociťujem chvenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti majú za sebou prvý tréning v dejisku ME 2019 v Bruseli. Zverenci Andreja Kravárika si priestory Arény Palais 12, ktorá je jednou z najväčších krytých hál v Belgicku s kapacitou 15.000 divákov, pochvaľujú. Pred odchodom do Antverp v nej odohrajú dva zápasy v B-skupine, prvý už v piatok o 17.30 h proti Španielsku.Aréna sa nachádza vo výstavnom parku Heysel a bola postavená v roku 1989. V roku 2013 ju zrekonštruovali a znovu otvorili. Nachádza sa blízko nej aj Atómium, jedna z dominánt a symbolov mesta Brusel. Vo štvrtok v nej Kravárikovi zverenci trénovali, potom ich čakal videorozbor. Slováci v nej však už hrali v máji v zápase Európskej ligy.povedal pre TASR univerzál Filip Gavenda, ktorý si na ME odkrúti premiéru.Oproti zápasu v Európskej lige si slovenskí reprezentanti museli zvyknúť iba na jednu drobnosť.dodal Gavenda.V Bruseli sú všetky reprezentácie ubytované v jednom hoteli, Slováci teda mali česť stretnúť aj svojich súperov. Tým stúpa aj ich nervozita.potvrdil Gavenda a dodal:S týmito súpermi sa Slováci na šampionáte stretnú hneď na začiatku, slovenský univerzál to považuje za výhodu. Oba zápasy považujú za kľúčové tréner Kravárik i hráči. Španieli a Rakúšania patria do rovnakého výkonnostného koša ako Slovensko a postup zo skupiny by mohol viesť práve cez nich.dodal pre TASR Gavenda./vyslaný redaktor Michal Runák