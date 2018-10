V 3. štvrťroku bolo na Slovensku vyhlásených 58 konkurzov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 10. októbra (TASR) - V 3. štvrťroku 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 58 konkurzov, čo v medziročnom porovnaní s 3. štvrťrokom 2017, v ktorom bolo vyhlásených 44 konkurzov, predstavuje nárast o 31,82 %.Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá prevádzkuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v období od júla do konca septembra 2018 súdy začali konkurzné konania voči 124 spoločnostiam, čo v porovnaní s 99 začatými konkurznými konaniami v rovnakom období minulého roka predstavuje nárast o 25,25 %. V 3. štvrťroku 2018 súdy povolili iba jednu reštrukturalizáciu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 7 reštrukturalizáciami to predstavuje medziročný pokles až o 85,71 %.komentuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.Negatívne sa vyvíjal počet začatých konkurzných konaní, ktorý po troch medziročných poklesoch nabral v 3. štvrťroku 2018 opačný kurz.upozorňuje Marková.V 3. štvrťroku 2018 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetviach veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (16), odborné, vedecké a technické činnosti (10) a doprava a skladovanie (9), reštrukturalizáciu súdy povolili spoločnosti podnikajúcej v oblasti umenie, zábava a rekreácia.Najviac konkurzov súdy v 3. štvrťroku 2018 vyhlásili v Bratislavskom (17), v Košickom (10) a v Nitrianskom kraji (10); najmenej v Žilinskom (2) a v Trnavskom kraji (4), pričom v Trenčianskom kraji nebol vyhlásený ani jeden konkurz. Jediná reštrukturalizácia bola povolená v Banskobystrickom kraji.