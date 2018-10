Vlani realizovalo projekty v SAV cez program SASPRO 33 štipendistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 10. októbra (TASR) – V rámci projektu SASPRO, ktorý je nástrojom na získavanie talentovaných mladých vedcov zo zahraničia, svoje projekty realizovalo vlani v Slovenskej akadémii vied (SAV) 33 štipendistov. Z tohto počtu bolo 16 Slovákov a 17 štipendistov pochádzalo z krajín, ako je napríklad Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Švédsko, India, Ukrajina, Chorvátsko a Grécko. Vyplýva to z Výročnej správy o činnosti SAV za rok 2017, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.V materiáli sa konštatuje, že vlani Národná rada SR schválila zákon o verejných výskumných inštitúciách, ktorý mal predpokladať prechod organizácií SAV do novej právnej, ekonomickej a organizačnej formy. Transformácia SAV sa však zatiaľ neuskutočnila. V rámci transformácie na novú právnu formu pokračovala vnútorná reštrukturalizácia SAV.uvádza sa v materiáli.SAV pristúpila vlani na uplatňovanie viacerých nástrojov manažmentu kvality výskumu. Prvým krokom bolo vypracovanie systému výkonového financovania vedeckých organizácií SAV, ktoré chce systémovo zabezpečiť zmluvou so štátom na obdobie aspoň štyroch rokov s rešpektovaním pravidla "Ďalším nástrojom podpory kvality bolo zavedenie oceňovania špičkových publikácií v troch kategóriách.V roku 2017 sa ukončila komplexná akreditácia, ktorej podstatou bolo hodnotenie vedeckých organizácií medzinárodným panelom.píše sa v materiáli.Pokračovali aj aktivity SAV v podpore medzinárodnej spolupráce. Vzrástol počet účastí v projektoch Era.Net, realizovali sa projekty financované SAV spoločne s Taiwanom, Južnou Kóreou či Tureckom. Rozhodujúcim nástrojom projektového financovania výskumu na Slovensku aj v SAV zostáva Agentúra na podporu výskumu a vývoja.uvádza sa v materiáli.Aj v roku 2017 sa základný výskum v SAV realizoval najmä prostredníctvom finančnej podpory z prostriedkov SAV v rámci VEGA. Vlani schválilo Predsedníctvo SAV na financovanie 597 projektov riešených v SAV a participáciu vedeckých pracovníkov akadémie na riešení 58 projektov z vysokých škôl. Na projekty VEGA bolo vlani schválených 4.516.769 eur, pričom priemerný príspevok na jeden projekt bol zhruba 6896 eur.K 31. decembru 2017 pôsobilo na pracoviskách SAV 1999 vedeckých pracovníkov.