V aktuálnom znení novely Trestného zákona je podľa Pellegriniho ešte priestor na jej vylepšenie

15.1.2024 (SITA.sk) - Politický zámer vládnej koalície prísť so zásadnou zmenou filozofie trestného práva sa nemení. Skonštatoval to v pondelok na stretnutí s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom na tému novelizácie Trestného zákona predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini „Ak je však možnosť zvýšiť kvalitu prijímaných zákonov, aby neboli žiadne pochybnosti o zachovaní bezpečnosti slovenských občanov, mali by sme ju využiť,“ uviedol v stanovisku Pellegrini s tým, že v aktuálnom znení novely je ešte priestor na jej vylepšenie.„Ku konkrétnym návrhom sa vzhľadom na parlamentný proces vieme dopracovať medzi prvým a druhým čítaním," doplnil šéf parlamentu. Zároveň dodal, že slovenské trestné právo sa musí priblížiť vyspelým štátom a klásť dôraz na vyššiu náhradu spôsobenej škody.Podľa generálneho prokurátora Žilinku je pri prijímaní novely trestného zákona dôležité, aby sa neznižovali možnosti štátu v boji proti závažnej kriminalite.