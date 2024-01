Severokórejská ministerka zahraničia je na trojdňovej návšteve Moskvy, stretne sa s Lavrovom

Vo svete narastajú obavy

Severokórejské rakety na Ukrajine

15.1.2024 (SITA.sk) - Severokórejská ministerka zahraničia Čche Son-hui je na trojdňovej návšteve Moskvy. Jej delegácia pricestovala do ruskej metropoly v nedeľu, informovala severokórejská tlačová agentúra KCNA.Čche sa má v utorok stretnúť s jej rezortným kolegom Sergejom Lavrovom , uviedla hovorkyňa ruského rezortu zahraničia Maria Zacharovová . Ministerka prišla do Ruska na jeho pozvanie.Hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie uviedol, že dôsledne sledujú návštevu Čche v Rusku. Zároveň obvinil Moskvu a Pchjongjang z „udržiavania nezákonných aktivít spolupráce vrátane výmen zbraní“.Návšteva sa totiž odohráva v čase rastúcich medzinárodných obáv z údajnej zbrojnej dohody medzi Ruskom a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). Spojené štáty a Južná Kórea tvrdia, že KĽDR poskytla Moskve zbrane pre jej vojnu na Ukrajine vrátane delostreleckých zbraní a rakiet.Americká vláda tvrdí, že má dôkazy o tom, že ruské sily použili na Ukrajine severokórejské rakety a minulý týždeň v spoločnom vyhlásení so Soulom a ďalšími partnermi uviedli, že na oplátku za rakety KĽDR dostáva cenné technické a vojenské poznatky.Rusko aj Severná Kórea popierajú tvrdenia o transferoch zbraní.KĽDR medzičasom v pondelok oznámila, že cez víkend otestovala balistickú raketu stredného doletu na pevné palivo, ktorá mala hypersonickú bojovú hlavicu. Krajina sa usiluje o vývoj zbraní, ktoré sú ťažšie detegovateľné.