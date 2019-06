V Alžírsku zadržali veterána vojny za nezávislosť,opozícia je pobúrená

Abdalkádir Binsaláh, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 30. júna (TASR) - Alžírske úrady zadržali známeho veterána vojny za nezávislosť Alžírska. Jeho zadržanie vyvolalo v Alžírsku veľké pobúrenie.Bývalý veliteľ Armády národného oslobodenia, 86-ročný Lachdár Buragá, je podozrivý z urážky štátnej inštitúcie a podkopávania morálky armády, informovala v nedeľu alžírska televízia. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu desať rokov väzenia.Najstaršia opozičná strana v Alžírsku - Front socialistických síl (FFS) -, ktorej bol Buragá v roku 1963 zakladajúcim členom, vyjadrila "hnev" a "zdesenie". Na internete sa objavila už aj petícia za Buragáovo prepustenie na slobodu.Buragáov vnuk Imad médiá informoval, že jeho starého otca po zadržaní previezli do kasární tajnej služby, kde ho vypočúvali. Vnuk sa domnieva, že dôvodom zadržania jeho starého otca bola zrejme jeho kritika na adresu súčasného alžírskeho vedenia, najmä generála Abdalkádira Binsaláha, ktorý sa po vynútenej demisii Abdala Azíza Butefliku postavil do čela štátu. Buragá generála verejne obvinil, že v prípadných budúcich prezidentských voľbách chce presadiť "svojho" kandidáta.V Alžírsku sa od februára konajú prakticky každý piatok mohutné demonštrácie, pričom ich účastníci požadujú odchod vládnucej elity a reformu politického systému krajiny.Protesty vypukli začiatkom februára - spočiatku proti Buteflikovmu zámeru opäť kandidovať vo voľbách, neskôr demonštranti začali požadovať zmeny vo vedení krajiny tak, aby v ňom nemali zastúpenie ľudia napojení na Butefliku.Na poslednej demonštrácii - v piatok tento týždeň - polícia zadržala 18 ľudí, ktorí mali v rukách berberské vlajky. Zadržaní boli obvinení z ohrozovania národnej jednoty, za čo im hrozí desať rokov väzenia. Momentálne sú vo vyšetrovacej väzbe.V krajine sa 4. júla mali konať predčasné prezidentské voľby, v ktorých by bol zvolený Buteflikov nástupca. Binsaláh však 7. júna vyhlásil, že sa v stanovenom termíne "nebudú môcť konať". Ústavná rada totiž predtým odmietla kandidatúry jediných dvoch uchádzačov. Nový termín volieb nie je zatiaľ známy.