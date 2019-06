V Hongkongu došlo k stretom podporovateľov polície a demonštrantov

ilustračná fotografia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 30. júna (TASR) - V okolí hongkonského parlamentu došlo v nedeľu k zrážke protivládnych demonštrantov s podporovateľmi polície. Tí sa tam zhromaždili, aby policajným zložkám vyjadrili svoju vďaku za doterajší postup počas protestov voči navrhovanému zákonu o extradícii. Informovali o tom agentúry AP a AFP.Ako píše AFP, desaťtisíce prívržencov hongkonskej vlády sa zišli v parku neďaleko vládnych budov, mnohí z nich mávali čínskymi vlajkami a kričali "Zradcovia!" či "Ďakujeme", čím chceli ukázať podporu policajným silám, ktoré 12. júna násilne zakročili voči demonštrantom a použili na nich slzotvorný plyn a gumené projektily. Zranenia vtedy utrpeli desiatky ľudí.Po tom, čo sa skončilo zhromaždenie provládnych demonštrantov, sa viaceré skupiny ľudí cestou domov dostali do konfliktu s oponentmi hongkonskej vlády.Polícia musela viackrát zasahovať, aby mladým prodemokratickým aktivistom pomohla utiecť po tom, ako ich obkľúčili početnejšie skupiny podporovateľov vlády, zasypali ich nadávkami a strkali do nich.Na pondelok je ohlásený už tretí protest za posledné tri týždne. Na tento deň totiž pripadá 22. výročie vrátenia Hongkongu - bývalej britskej kolónie - Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997.Aktivisti oznámili, že sa pokúsia narušiť každoročnú slávnostnú ceremóniu vyvesenia vlajky, na ktorej sa zúčastnia aj vysokí predstavitelia Hongkongu a pevninskej Číny.Polícia na mieste, kde sa bude ceremónia odohrávať, postavila vysoké zátarasy, aby tak zabránila protestujúcim v noci obsadiť námestie, kde sa podujatie uskutoční.Ako pripomína AP, výročie vrátenia Hongkongu Číne vyvoláva protesty každoročne, avšak tento rok sa očakáva, že budú ešte masívnejšie vzhľadom na sporný návrh zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávania osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny.Podľa odhadov organizátorov sa na predošlých protestoch v priebehu júna zúčastnilo vyše milión ľudí.Hoci hongkonská vláda proces schvaľovania návrhu o extradícii pozastavila na neurčito a šéfka jej administratívy Carrie Lamová sa ospravedlnila za politickú krízu a nepokoje vyvolané návrhom zákona, prodemokratickí aktivisti požadujú jej odstúpenie z funkcie, ako aj definitívne stiahnutie spornej legislatívy.