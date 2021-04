V americkom FedExe sa strieľalo, osem ľudí je mŕtvych. Strelec nakoniec otočil zbraň proti sebe (video)

Strelec obrátil zbraň proti sebe

Ľudia čakajú na informácie o svojich blízkych

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Streľbu v zariadení zásielkovej spoločnosti FedEx v americkom Indianapolise neprežilo osem ľudí. Informovala o tom hovorkyňa miestnej polície Genae Cook, ktorá v piatok na tlačovej konferencii tiež uviedla, že niekoľko ďalších ľudí so zraneniami skončilo v nemocniciach.Hospitalizovaní sú najmenej štyria ľudia, vrátane osoby s kritickými zraneniami. Dvoch ďalších ľudí ošetrili na mieste a prepustili.Incident sa stal vo štvrtok v noci v zariadení neďaleko indianapoliského letiska a policajti podľa skoršieho vyhlásenia zasahovali na mieste aktívnej streľby. Polícia už skôr uviedla, že strelec obrátil zbraň proti sebe a zabil sa.FedEx v piatok zverejnil vyhlásenie, v ktorom uviedol, že spolupracuje s úradmi a pracuje na získaní viac informácií.Svedok Jeremiah Miller, ktorý pracuje v zariadení, povedal pre WISH-TV, že videl muža so zbraňou po tom, ako počul niekoľko výstrelov. Podľa neho mal automatickú zbraň a strieľal do otvoreného priestoru.Príbuzní zamestnancov sa zišli v miestnom hoteli, kde čakajú na informácie o svojich blízkych. Niektorí zamestnanci totiž nemôžu mať pri práci telefóny, a tak je náročné ich kontaktovať, informuje WTHR-TV.