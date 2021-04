Dostál vyzval Matoviča, aby svojím konaním ďalej neznižoval dôveru ľudí vo vládu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) stojí za vedeckými autoritami na Slovensku, aj za Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a jeho riaditeľkou Zuzanou Baťovou Pre agentúru SITA to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák v reakcii na tlačovú konferenciu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) zo štvrtka 15. apríla. Šéf rezortu financií na nej zopakoval, že stanovisko ŠÚKL poškodilo dobré meno ruskej vakcíny Sputnik V vo svete. Riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú zároveň obvinil zo šírenia bludov.„Je nevyhnutné, aby tento úrad pracoval nestranne. Aj preto odsudzujeme akýkoľvek politický nátlak voči ŠÚKL a nemôžeme súhlasiť ani s osobnými útokmi na pani riaditeľku, ktoré sa dotýkajú jej rodiny,” dodala v stanovisku SaS.Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a člen poslaneckého klubu SaS Ondrej Dostál vyzval ministra financií, aby svojím konaním ďalej neznižoval dôveru ľudí vo vládu a v nezávislé inštitúcie na Slovensku. Rovnako by mal podľa neho prestať s útokmi na novinárov, vedcov a oponentov a so spôsobom komunikácie, ktorý vyvoláva vášne a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach.