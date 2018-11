V Amsterdame vynovili dom Anny Frankovej

Židovské dievčatko Anne Franková pózuje na archívnej fotografii z roku 1941, ktorú poskytlo Múzeum Anne Frankovej v Amsterdame 11. júna 2009. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 22. novembra (TASR) - Múzeum postavené okolo tajnej zadnej prístavby domu, stojaceho na brehu kanála v holandskom Amsterdame, kde sa pred nacistami počas druhej svetovej vojny ukrývala tínedžerka Anna Franková, zrenovovali. Teraz bude múzeum lepšie podávať tragický príbeh nemeckej židovskej pisateľky denníka tým návštevníkom novej generácie, ktorí možno málo vedia o hrôzach holokaustu.Okrem toho, že boli zrenovované budovy, múzeum vylepšilo aj spôsob, akým rozpráva príbeh rodiny Frankovcov a zároveň aj príbeh prenasledovania Židov nacistami. Múzeum vo štvrtok slávnostne otvoril holandský kráľ Viliam Alexander, informovali tlačové agentúry AP a DPA.Predstaviteľ múzea Tom Brink ešte v stredu povedal, že cieľom je "využiť minulosť tejto rodiny ako okno do širšej minulosti".Riaditeľ múzea Ronald Leopold takisto povedal, že zámerom je "poskytnúť viac informácií o historických súvislostiach a o pozadí príbehu, ktorý predstavujeme, a tým je príbeh Anny Frankovej".Jedno sa však nezmenilo: dojímavý stredobod múzea, teda "sparťanský" tajný prístavok, kde Anna Franková napísala svoj svetoznámy denník. Ten po druhej svetovej vojne zverejnil jej otec, preložený bol do vyše 70 jazykov a stal sa symbolom nádeje a vzdoru.Tajnú prístavbu premenili na múzeum už v roku 1960.Anna, jej staršia sestra a obaja rodičia sa ukrývali v prístavbe so štyrmi ďalšími Židmi, a to od júla 1942 až do ich zatknutia v auguste 1944. Vtedy ich deportovali do koncentračných táborov. Prežil len Annin otec Otto Frank. Anna zomrela v koncentračnom tábore Bergen-Belsen na týfus v marci 1945 ako 15-ročná. O niekoľko týždňov tábor oslobodila britská armáda.uviedol Leopold.Dodal, že múzeum ročne navštívi 1,2 milióna ľudí a hrá dôležitú úlohu v zápase proti antisemitizmu a môže mať dobrý vplyv na zmýšľanie mládeže.Veľká rekonštrukcia múzea trvala dva roky - teraz má nový vchod a urobili aj niekoľko zmien v miestnostiach, vrátane zatemneného priestoru, kde sú vystavené ikonické knihy, ktoré tvoria Annin denník.