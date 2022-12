V ankete Športovec roka triumf Vlhovej a slovenských hokejistov, legendou je Mračnová

Mračnová s ocenením Športová legenda

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Zjazdová lyžiarka Petra Vlhová sa štvrtýkrát bez prerušenia stala víťazkou tradičnej ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka.V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, triumfovala Vlhová po rokoch 2019, 2020, 2021 aj v roku 2022. Víťazka získala spolu 1157 bodov.Na druhom mieste skončil s 944 bodmi hokejista Juraj Slafkovský a na treťom s 552 bodmi šprintér Ján Volko . Reprezentácia v ľadovom hokeji získala ocenenie ako najlepší kolektív. Hlasy v prestížnej ankete Športovec roka 2021 dostalo 45 športovcov.Ocenenie Športová legenda dostala Mária Mračnová, v minulosti skvelá výškarka a neskôr špičková funkcionárka v olympijskom hnutí. Paralympionikom roka sa stala reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová , ktorá v pondelok potvrdila koniec športovej kariéry.Za Paralympijský kolektív roka vyhlásili družstvo v curlingu na vozíku. Talentom roka sa stali paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová a hokejista Juraj Slafkovský. Spomedzi neolympijských športov ocenili karatistku Ingrid Suchánkovú a florbalovú reprezentáciu junioriek.Klub športových redaktorov SSN udelil Cenu Štefana Mašlonku za poskytnutie najlepších tlačových služieb v roku 2022 organizátorom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici a za dlhodobé tlačové služby Slovenskému atletickému zväzu.Víťazná Vlhová na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu dosiahla najväčší úspech kariéry, keď získala zlato v slalome. V tejto technickej disciplíne sa stala aj držiteľkou malého krištáľového glóbusu za sezónu 2021/2022. V celkovom hodnotení SP skončila v sezóne 2021/2022 druhá.Okrem triumfu v slalome obsadila na ZOH na svahoch v Jen-čchingu aj 14. miesto v obrovskom slalome. V pretekoch SP v kalendárnom roku 2022 dosiahla tri víťazstvá v slalomoch v Záhrebe, Kranjskej Gore a Aare a ďalších osem umiestení na pódiu."Pre mňa bol rok 2022 asi najviac výnimočný, pretože som sa stala olympijskou víťazkou a splnila som si celoživotný sen. Myšlienky a zážitky na zlato z Pekingu mi prídu na um vždy, keď niekde uvidím zmienku o olympiáde. To, čo sa stalo, si ponesiem už do konca života," povedala Vlhová vo videopozdrave pre Olympic.sk."Verím, že aj v roku 2023 budem môcť stále robiť to, čo ma baví, že lyžovanie budem robiť s veľkým úsmevom. Dúfam, že budú prichádzať aj výsledky, ale v prvom rade nech som zdravá a aj ľudia okolo mňa. Dúfam, že ma ten šport bude baviť a budem čo najrýchlejšia. Slovenskému športu by som priala, nech sú športovci na seba tvrdí a disciplinovaní. Nech na sebe makajú a robia Slovensku radosť. A hlavne nech majú čo najväčšiu podporu," doplnila.Dvadsaťsedemťročná rodáčka z Liptovského Mikuláša sa v počte prvenstiev v ankete Športovec roka zaradila na druhú priečku k vodnému slalomárovi Michalovi Martikánovi , ktorý sa tiež štyrikrát stal víťazom. Absolútnou rekordérkou je plavkyňa Martina Moravcová so šiestimi prvenstvami. Po tri víťazstvá dosiahli biatlonistka Anastasia Kuzminová a cyklista Peter Sagan . V roku 2017 bola Vlhová aj členkou víťazného družstva zjazdových lyžiarov.Po dvoch rokoch sa v Bratislave opäť konal tradičný galavečer, na ktorom ocenili najlepších športovcov SR v roku 2022. V rokoch 2020 a 2021 výsledky ankety vyhlásili bez tradičného galavečera.