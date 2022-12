Slafkovský sa nehnevá na trénera St. Louisa za to, že ho posadil a berie to ako cennú lekciu

Lepšie aj horšie striedania

Tretí v produktivite Slovákov

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský z tímu zámorskej NHL Montreal Canadiens zažil v minulom týždni nepríjemnú vec, tréner Martin St. Louis ho počas štvrtkového zápasu proti Anaheimu Ducks (2:5) nechal takmer v celej tretej tretine sedieť na striedačke.Tohtoročná draftová jednotka si však z toho nerobí ťažkú hlavu a spoluprácu s niekdajším výborným útočníkom v profilige si pochvaľuje."Mal som lepšie aj horšie striedania. Možno som mohol urobiť niečo inak, ale niekedy je to asi lepšie takto. Máte aj lepšie zápasy, v ktorých hráte viac, takže s tým nemám problém. Nestalo sa nič mimoriadne. Samozrejme, po zápase o tom trochu premýšľate, ale viete, že čoskoro na vás čaká ďalší zápas. Snažíte sa naň koncentrovať a pripraviť sa. Nemôžete zmeniť to, čo sa stalo. Treba sa z toho poučiť," povedal 18-ročný Košičan vo videu na oficiálnom klubovom webe.Slafkovský rešpektuje rozhodnutia trénera St. Louisa. "On je hlavný tréner a vidí toho z lavičky viac. Pravdepodobne pozná hokej lepšie ako ktokoľvek iný, kto je tu. Je dobré sa s ním porozprávať, je veľmi nápomocný. Vidí nejaké veci a snaží sa mi s nimi pomôcť. Snažím sa ho počúvať čo najviac, lebo viem, že mi môže ponúknuť veľa skvelých vecí. Cítim sa dobre, keď sa s ním rozprávam. Dúfam, že to tak berie aj on," skonštatoval bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu.Juraj Slafkovský odohral vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL doposiaľ 26 zápasov v drese Canadiens, zaznamenal v nich štyri presné zásahy a šesť gólových prihrávok. S desiatimi bodmi je momentálne tretí najproduktívnejší Slovák v súťaží za Adamom Ružičkom Calgary Flames (6+11) a Tomášom Tatarom New Jersey Devils (7+9). Ružička oproti nemu odohral o štyri duely menej, Tatar o päť viac.