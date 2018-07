V areáli amfiteátra v Leviciach vznikne lanový park

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 23. júla (TASR) – V levickom amfiteátri by mal vzniknúť nový lanový park. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili prenájom časti areálu amfiteátra spoločnosti Segoland, ktorá chce začať s výstavbou lanového parku v budúcom roku. Pozemok s rozlohou 3800 štvorcových metrov prenajme mesto investorovi za symbolické euro ročne na desať rokov s predpokladom predĺženia nájmu na ďalšie roky. „Realizácia lanového parku je v súlade so spracovaným zámerom revitalizácie areálu amfiteátra a oživí tento chátrajúci priestor,“ povedal primátor Levíc Štefan Mišák.Podľa zástupcu spoločnosti Segoland Pavla Szegénya bude lanový park určený pre všetky vekové kategórie s prvkami odstupňovanými podľa náročnosti. „Bude tam trať pre deti od troch rokov, stredná a náročná trať. Všetky lanové prvky a prekážky budú certifikované, projekt vypracovaný na mieru bude realizovať dodávateľská firma,“ povedal Szegény. Vstupnú investíciu odhadol na 150.000 eur, ďalšie náklady budú spojené s pravidelnými revíziami a údržbou lanového parku.Rekonštrukciou by mal prejsť aj objekt určený na premietanie, v ktorom by malo vzniknúť technické zázemie i bufet pre návštevníkov. Objekt bude chránený kamerovým systémom, ktorý bude zároveň monitorovať celý areál amfiteátra. Postupne by mali v areáli pribudnúť aj ďalšie zábavné prvky, ako detské ihrisko, záhradný šach, minigolf či ruské kolky.