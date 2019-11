V areáli Novej Cvernovky vznikne nový verejný park

Na snímke priestory Novej Cvernovky v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – V bratislavskom Novom Meste by mal pribudnúť nový verejný park. Vzniknúť má na ploche viac ako 8200 štvorcových metrov v areáli komplexu bývalej strednej chemickej priemyslovky na Račianskej ulici. V súčasnosti je to kreatívne centrum Nová Cvernovka. Park bude verejne prístupný, s čím súvisí aj plánované odstránenie múru s oplotením oddeľujúcim areál od ulice. V pláne je tiež vybudovanie cyklotrasy.približuje Nadácia Cvernovka.Na projekčné i realizačné práce v súvislosti s parkom by mohol prispieť verejný i súkromný sektor.poznamenal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.Počas uplynulých dvoch rokov boli v parku zrealizované brigádnické a odborné práce, keď bol priestor vyčistený, stromy a kríky orezané, pokosené a vysadené nové trávniky. Pribudol tiež nový dočasný povrch chodníkov, náteru sa dočkalo chátrajúce oplotenie. Pribudli detské ihrisko, letná terasa a pódium kultúrneho priestoru, terasa cukrárne, verejná sauna, alebo dočasne umiestnený pavilón kognitívnych ilúzií Amesova izba. V susednej časti areálu sa rozrastá komunitná permakultúrna záhrada.Priestory niekoľkoposchodovej budovy bývalej školy, ktorá chátrala niekoľko rokov a bola prázdna, a susedného internátu má prenajaté Nadácia Cvernovka. Stavby boli postavené podľa projektu architekta Vladimíra Karfíka. História lokality je úzko spojená s priemyselným podnikom Dynamit Nobel, neskoršou Dimitrovkou, alebo Istrochemom. Neďaleké obytné štvrte Biely Kríž a Dimitrovka boli pôvodne vybudované hlavne pre zamestnancov továrne.