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13. júla 2026
Kino Lumière bude hostiť prehliadku Šary Vary, prinesie výber výnimočných filmov z festivalu v Karlových Varoch
Tagy: Kino Lumiere
Prehliadka sa začne slávnostnou premiérou nového filmu režiséra a producenta Ivana Ostrochovského Prameň. Kino Lumière bude po tretíkrát ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Prehliadka sa začne slávnostnou premiérou nového filmu režiséra a producenta Ivana Ostrochovského Prameň.
Kino Lumière bude po tretíkrát hostiť prehliadku Šary Vary - výber výnimočných filmov z prestížneho festivalu v Karlových Varoch. Je jediným kinom na Slovensku, ktoré túto prehliadku hostí. Ako informovali zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ), podujatie s podtitulom Oficiálne ozveny 60. MFF Karlove Vary sa bude konať od 14. do 16. júla. Exkluzívne uvedie šesť filmov, ktoré dosiaľ mohli vidieť len návštevníci festivalov.
Prehliadka sa začne slávnostnou premiérou nového filmu režiséra a producenta Ivana Ostrochovského Prameň (2026), ktorý bude následne možné vidieť aj v kinách. Snímka mala svetovú premiéru v Hlavnej súťaži karlovarského festivalu. Dráma s Aňou Geislerovou v hlavnej úlohe sa venuje problematike sterilizácií rómskych žien v Československu v 80. rokoch a otvára nevyriešenú kapitolu dejín.
"Tento film bol pre nás výzvou najmä v tom, ako vyrozprávať ťažkú tému pre diváka znesiteľným spôsobom," vraví Ostrochovský.
"Vedeli sme, že vizualita musí pomôcť divákovi zvládnuť pomerne náročnú tému filmu. Chceli sme preto vytvoriť vizuálne ´pekný film´ o ťaživej téme. V podstate sme nechceli urobiť ´socíkovský´ vizuál, na ktorý je divák už zvyknutý. Kostýmy a rekvizity sme používali tak, aby vznikol pocit bezčasia, ktorý by podporil univerzálnosť témy. Téma sterilizácií sa totiž neviaže na socializmus, ale je to fenomén, ktorým si prešli takmer všetky vyspelé krajiny sveta," dodal.
Film bude počas prehliadky Šary Vary v Kine Lumière premietnutý v troch termínoch. Po skončení prehliadky sa 20. júla o 19:30 uskutoční aj projekcia s diskusiou s režisérom.
Prehliadka Šary Vary tiež prinesie ďalších päť pozoruhodných titulov, napríklad snímku mexického režiséra Fernanda Eimbcka Muchy (2026), ktorá bola premietnutá v súťaži na Berlinale a odniesla si Cenu ekumenickej poroty. Premietať sa bude aj dráma rakúskej režisérky Sandry Wollner Navždy (2026), ktorá bola ocenená ako najlepší film tohtoročnej súťaže Un certain regard v Cannes, a zároveň si z MFF Art Film v Košiciach odniesla Modrého anjela za najlepší hraný film a najlepšiu réžiu.
Ďalším premietaným filmom bude nová snímka Jane Schoenbrun Sex a smrť v kempe Miasma (2026), ktorá bola odpremiérovaná v sekcii Un Certain Regard v Cannes a odniesla si z festivalu Queer palmu. Diváci sa môžu tešiť aj na nemecko-rakúsku historická dráma Rose (2026) Markusa Schleinzera, Herečka Sandra Hüller, ktorá stvárnila vo filme postavu Rose, si z Berlinale odniesla Strieborného medveďa za najlepší herecký výkon.
"Prehliadku Šary Vary uzavrie najnovší film španielskeho režiséra Pedra Almodóvara Trpké Vianoce (2026), ktorý mal svetovú premiéru na festivale v Cannes,” dopĺňa SFÚ.
Bližšie informácie o prehliadke Šary Vary v Kine Lumière možno nájsť na https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9146/informacia-19891.
Zdroj: SITA.sk - Kino Lumière bude hostiť prehliadku Šary Vary, prinesie výber výnimočných filmov z festivalu v Karlových Varoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Kino Lumière bude po tretíkrát hostiť prehliadku Šary Vary - výber výnimočných filmov z prestížneho festivalu v Karlových Varoch. Je jediným kinom na Slovensku, ktoré túto prehliadku hostí. Ako informovali zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ), podujatie s podtitulom Oficiálne ozveny 60. MFF Karlove Vary sa bude konať od 14. do 16. júla. Exkluzívne uvedie šesť filmov, ktoré dosiaľ mohli vidieť len návštevníci festivalov.
Prehliadka sa začne slávnostnou premiérou nového filmu režiséra a producenta Ivana Ostrochovského Prameň (2026), ktorý bude následne možné vidieť aj v kinách. Snímka mala svetovú premiéru v Hlavnej súťaži karlovarského festivalu. Dráma s Aňou Geislerovou v hlavnej úlohe sa venuje problematike sterilizácií rómskych žien v Československu v 80. rokoch a otvára nevyriešenú kapitolu dejín.
Ťažká téma
"Tento film bol pre nás výzvou najmä v tom, ako vyrozprávať ťažkú tému pre diváka znesiteľným spôsobom," vraví Ostrochovský.
"Vedeli sme, že vizualita musí pomôcť divákovi zvládnuť pomerne náročnú tému filmu. Chceli sme preto vytvoriť vizuálne ´pekný film´ o ťaživej téme. V podstate sme nechceli urobiť ´socíkovský´ vizuál, na ktorý je divák už zvyknutý. Kostýmy a rekvizity sme používali tak, aby vznikol pocit bezčasia, ktorý by podporil univerzálnosť témy. Téma sterilizácií sa totiž neviaže na socializmus, ale je to fenomén, ktorým si prešli takmer všetky vyspelé krajiny sveta," dodal.
Film bude počas prehliadky Šary Vary v Kine Lumière premietnutý v troch termínoch. Po skončení prehliadky sa 20. júla o 19:30 uskutoční aj projekcia s diskusiou s režisérom.
Päť ďalších pozoruhodných titulov
Prehliadka Šary Vary tiež prinesie ďalších päť pozoruhodných titulov, napríklad snímku mexického režiséra Fernanda Eimbcka Muchy (2026), ktorá bola premietnutá v súťaži na Berlinale a odniesla si Cenu ekumenickej poroty. Premietať sa bude aj dráma rakúskej režisérky Sandry Wollner Navždy (2026), ktorá bola ocenená ako najlepší film tohtoročnej súťaže Un certain regard v Cannes, a zároveň si z MFF Art Film v Košiciach odniesla Modrého anjela za najlepší hraný film a najlepšiu réžiu.
Ďalším premietaným filmom bude nová snímka Jane Schoenbrun Sex a smrť v kempe Miasma (2026), ktorá bola odpremiérovaná v sekcii Un Certain Regard v Cannes a odniesla si z festivalu Queer palmu. Diváci sa môžu tešiť aj na nemecko-rakúsku historická dráma Rose (2026) Markusa Schleinzera, Herečka Sandra Hüller, ktorá stvárnila vo filme postavu Rose, si z Berlinale odniesla Strieborného medveďa za najlepší herecký výkon.
"Prehliadku Šary Vary uzavrie najnovší film španielskeho režiséra Pedra Almodóvara Trpké Vianoce (2026), ktorý mal svetovú premiéru na festivale v Cannes,” dopĺňa SFÚ.
Bližšie informácie o prehliadke Šary Vary v Kine Lumière možno nájsť na https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9146/informacia-19891.
Zdroj: SITA.sk - Kino Lumière bude hostiť prehliadku Šary Vary, prinesie výber výnimočných filmov z festivalu v Karlových Varoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kino Lumiere
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