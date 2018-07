V Aténach zapálili oheň OHM v Buenos Aires

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 24. júla (TASR) - Oheň III. olympijských hier mládeže zapálili v utorok na Panaténajskom štadióne v Aténach. Podujatie sa uskutoční od 6. do 18. augusta v Buenos Aires. Štafeta s ohňom povedie naprieč celou Argentínou na trase dlhej 14.000 kilometrov.Ceremoniál však v porovnaní s pôvodným plánom upravili a skrátili pre požiare, ktoré si v okolí Atén vyžiadali už vyše 50 obetí. Zástupcovia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) aj organizátori OHM 2018 si uctili obete požiarov minútou ticha a vlajka Grécka visela na pol žrde.Po zapálení ohňa kňažná z Hérinho chrámu zapálila pochodeň prvému členovi štafety na starovekom gréckom štadióne, ktorý bol domov prvých novovekých olympijských hier v roku 1896. Štyria mladí športovci z Argentíny a Grécka odštartovali štafetu, než pochodeň dopravia do Argentíny.povedal člen MOV a šéf organizačného výboru OHM 2018 Gerardo Werthein.Štafeta sa oficiálne začne 5. augusta, keď plameň dorazí do La Platy. Skončí sa 6. októbra pri Obelisku v Buenos Aires ako súčasť otváracieho ceremoniálu, ktorý sa prvýkrát bude konať v centre mesta, mimo tradičného štadióna.V každom meste štafetu na kilometri ponesie desať bežcov. Pochodeň navštívi argentínske miesta Mar del Plata, národný monument v Rosariu, ľadovec Perito Moreno aj vodopády Iguazu. Informovala o tom stránka olympic.sk.