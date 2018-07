Volejbalisti sa zišli v Poprade, Kravárik sa teší na prvú previerku

Na snímke zľava Emanuel Kohút, Tomáš Kriško (Slovensko) a Jolan Cox (Belgicko) vo volejbalovom zápase A-skupiny mužov Zlatej európskej ligy Slovensko - Belgicko 30. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Aktualizovaná širšia 16-členná nominácia SR

Realizačný tím

Program reprezentácie pred začiatkom kvalifikácie

Program SR v C-skupine kvalifikácie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 24. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa v utorok napoludnie zišli v Poprade, aby pokračovali v príprave na druhú časť reprezentačnej sezóny, počas ktorej ich čaká augustový vstup do kvalifikácie o postup na ME 2019. Počas uplynulých dvoch týždňov sa Slováci pripravovali v Liptovskom Jáne. Trénerovi SR Andrejovi Kravárikovi sa v Poprade hlásilo 16 hráčov - všetci z aktuálnej širšej nominácie.povedal Andrej Kravárik.Slováci v príprave odohrajú sedem duelov. Úvodné dva - proti Kamerunčanom - absolvujú v piatok a v sobotu v Poprade, zhodne od 18.00 h. Nasledovať budú tri zápasy v estónskom Rakvere proti domácemu výberu (2. - 4. 8.) a dva proti Rakúšanom (10. a 11. 8.) v Nitre.skonštatoval kormidelník Kravárik a pokračoval:Počas prípravy v Liptovskom Jáne v kádri nastala jedna vynútená zmena medzi blokármi - zraneného Petra Ondroviča nahradil Marek Ludha.uzavrel Andrej Kravárik.Majstrovstvá Európy 2019 sa uskutočnia v štyroch krajinách - Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku a budú s rekordným počtom účastníkov, predstaví sa 24 krajín. Formát kvalifikácie prešiel úpravami, namiesto turnajov sa družstvá stretnú systémom každý s každým doma aj vonku. Úvodné štyri kolá odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019. Slováci, ktorí sú súčasťou ME nepretržite od roku 2007, si v C-skupine kvalifikácie zmerajú sily s výbermi Čiernej Hory, Moldavska a Islandu. Na šampionát preniknú víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok.Slováci ako favoriti C-skupiny vstúpia do boja o ME v stredu 15. 8. v Nitre zápasom proti Islanďanom (18.00 h). O štyri dni sa predstavia v čiernohorskom meste Bar (20.15 h). Nasledovať budú dva duely proti Moldavsku - 22. 8. v Nitre (18.00 h) a 26. 8. v Kišiňove (16.00 h SELČ). Domáce stretnutia SR odvysiela Digi Sport, prenosy prinesie tiež internetová televízia laola1.tv. V úvode januára slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. 1.) a derniéra na Islande (9. 1.).Juraj Zaťko (bez klubu), Martin Jančura (VK Prievidza)Matej Paták (Chaumont VB 52 Haute-Marne/Fr.), Tomáš Kriško (UNTREF Vóley/Arg.), Marcel Lux (Indykpol AZS Olsztyn/Poľ.), Július Firkaľ (Tokat Belediye Plevne/Tur.), Jakub Ihnát (VK Prievidza)Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Šimon Krajčovič (VK Lvi Praha/ČR), Filip Mačuha, Marek Ludha (obaja VK Prievidza)Peter Michalovič (Nantes Rezé Métropole Volley/Fr.), Peter Mlynarčík (VK Prievidza), Filip Gavenda (Taiwan Excellence Latina/Tal.)Matej Kubš (bez klubu), Marián Vitko (VK KDS-Šport Košice)Andrej KravárikMartin Pipa, Roman KaššaMiroslav VavákTomasz RusinDaniel BruchJán Uhlárikneoficiálny prípravný zápas Slovensko - Kamerun (Poprad, 18.00)neoficiálny prípravný zápas Slovensko - Kamerun (Poprad, 18.00)odlet do Estónskaprípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere)prípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere)prípravný zápas Estónsko - Slovensko (Rakvere)zraz v Nitreprípravný zápas Slovensko - Rakúsko (Nitra, 18.00)prípravný zápas Slovensko - Rakúsko (Nitra, 18.00)Slovensko - Island (Nitra, 18.00)Čierna Hora - Slovensko (Bar, 20.15)Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)Moldavsko - Slovensko (Kišiňov-Ciorescu, 16.00)Slovensko - Čierna HoraIsland - Slovensko