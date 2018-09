V Atlantiku sa sformoval piaty hurikán sezóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 10. septembra (TASR) - Hurikán Florence prudko naberá na sile a jeho prítomnosť už teraz ovplyvňuje počasie na Bermudách a v oblastiach východného pobrežia Spojených štátov. Piatym tohtoročným pomenovaným hurikánom v Atlantiku sa stal hurikán Isaac, informovala agentúra AP.Podľa posledných údajov Národného strediska pre hurikány (NHC) v Miami sa v pondelok nadránom miestneho času hurikán Florence nachádzal približne 1000 kilometrov juhovýchodne od Bermúd. Pohybuje sa severozápadne s rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu. V nasledujúcich dňoch sa očakáva zrýchlenie jeho pohybu.Útvar sprevádza vietor s rýchlosťou 165 kilometrov za hodinu. Florence, poháňaný energiou z teplej vody, dosahuje aktuálne silu druhej kategórie, čoskoro by však mohol zosilnieť na nebezpečnú štvrtú kategóriu so sprievodným vetrom 209 kilometrov za hodinu. Hurikán Florence by si podľa predpovedí mal svoju silu udržať do štvrtka.Národné stredisko pre hurikány v Miami na Floride taktiež v nedeľu večer miestneho času informovalo o piatom pomenovanom hurikáne, ktorý sa tento rok vytvoril nad Atlantickým oceánom.Hurikán Isaac sa aktuálne nachádza okolo 2100 kilometrov východne od Náveterných ostrovov. Sprevádza ho vietor s rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu, pričom smeruje západne s rýchlosťou 22 kilometrov za hodinu. Na sile by mal naberať ešte nasledujúcich 36 hodín.Atlantická hurikánová sezóna obvykle trvá od júna do konca novembra.