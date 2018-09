Weber vyzval Orbána, aby vyvrátil podozrenia z porušovania demokracie

Manfred Weber, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. septembra (TASR) - Vodca politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber, ktorý ohlásil záujem stať sa budúcim predsedom Európskej komisie, v pondelok varoval, že sa postaví proti Maďarsku, ak premiér Viktor Orbán neposkytne adekvátne odpovede a nerozptýli obavy EÚ týkajúce sa porušovania základných demokratických hodnôt v tejto krajine. Uviedla to tlačová agentúra DPA.Weber prišiel so svojím vyhlásením pred stredajším (12.9.) hlasovaním v pléne Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku. Poslanci budú hlasovať o správe kritizujúcej stav právneho štátu v tejto krajine, ktorú pripravil Výbor EP pre občianske slobody (LIBE). Ide o správu europoslankyne Judith Sargentiniovej z frakcie Zelených, ktorá poukazuje na jasné riziko porušenia hodnôt EÚ zo strany Maďarska.Podľa tejto správy bo bolo možné prikročiť k začatiu správneho postupu podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, čo okrem iného môže viesť aj k pozastaveniu hlasovacích práv Maďarska v Rade EÚ. To si však vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov Únie.Hlasovanie ľudovcov z EPP, kam patrí aj strana Fidesz Viktora Orbána, bude mať zásadný význam pre dosiahnutie dvojtretinovej väčšiny hlasov v EP potrebných na prijatie Sargentiniovej správy.Orbán a jeho strana Fidesz, ktorí sú pri moci od roku 2010, sú v Bruseli a Štrasburgu obviňovaní z prijímania opatrení, ktoré majú negatívny vplyv na právny štát a ktoré zásadným spôsobom menia fungovanie inštitúcií v krajine. Weber v tejto súvislosti uviedol, že demokracia, právny štát a sloboda názoru sú základnými hodnotami EPP a celej Európskej únie.povedal Weber v rozhovore pre nemecké noviny Bild. A upozornil, že ak sa tak nestane, potom v EPP treba jasne povedať, že "naše hodnoty sú nemenné".Európsky týždenník Politico pripomenul, že ak chce Weber vážne pomýšľať na kandidatúru za šéfa eurokomisie, musí preukázať rázny postoj voči Orbánovi, ktorého doteraz v rámci skupiny ľudovcov v EP skôr obhajoval a chránil.