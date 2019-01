V Audi Hungaria v Győri sa nedohodli ani v utorok, štrajk pokračuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 30. januára (TASR) - Ani v utorok (29.1.) nedošlo k dohode v maďarskom výrobnom závode Audi Hungaria v Győri o mzdách pre rok 2019 medzi predstaviteľmi Nezávislého odborového zväzu Audi Hungaria (AHFSZ) a vedením podniku. Preto týždenný štrajk, ktorý trvá od minulého štvrtka (24.1.), pokračuje aj v stredu, informoval odborový zväz na svojej internetovej stránke.Utorňajšia séria rokovaní trvala do neskorých večerných hodín, vedenie podniku predložilo nové návrhy, ktoré AHFSZ neakceptoval.píše sa vo vyhlásení odborového zväzu.Terajší štrajk, v ktorom bola výroba motorov - pre vozidlá značiek Audi a Volkswagen - a vozidiel v Győri úplne zastavená, by mal pokračovať do štvrtka (31.1.) do 06.00 h. Odborári požadujú, aby rast miezd v tejto firme dosiahol pre tento rok 18 %.Prerušenie práce negatívne ovplyvnilo výrobu aj v materskom závode Audi v bavorskom Ingolstadte a ďalších závodoch koncernu Volkswagen Group, vrátane dvoch segmentov závodu Volkswagen v Bratislave.