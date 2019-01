Návrh zákona v USA má zabrániť prvému jadrovému útoku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. januára (TASR) - Dvaja americkí zákonodarcovia v utorok oznámili, že znovu predložia návrh zákona, ktorý má zabrániť prezidentovi, aby ako prvý podnikol jadrový útok bez súhlasu Kongresu.Demokratický člen Snemovne reprezentantov za štát Kalifornia Ted Lieu uviedol v tlačovom vyhlásení, že on a demokratický senátor za štát Massachusetts Ed Markey oznámili opätovné predloženie legislatívy aj na tlačovej konferencii v utorok už skôr.napísal Lieu v tlačovom vyhlásení, v ktorého citovala juhokórejská agentúra Jonhap.Na fotografii z tlačovej konferencie je zachytené, ako obaja zákonodarcovia stoja vedľa panelu, na ktorom je tweet prezidenta USA Trumpa z januára 2018.Trump vtedy reagoval na severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý v novoročnom prejave povedal, že jeho krajina dosiahla v roku 2017 historický cieľ "zavŕšenia" vývoja svojho jadrového programu a že má na pracovnom stole "jadrové tlačidlo". Šéf Bieleho domu v spomínanom tweete požiadal "niekoho z Kimovho vyčerpaného a hladom trpiaceho režimu, či by láskavo nemohol (Kima) informovať, že aj ja mám jadrové tlačidlo, ale je omnoho väčšie a mocnejšie než jeho, a to moje funguje!"Obaja muži odvtedy absolvovali prvý, historický summit a zaviazali sa, že budú pracovať na ukončení programu na vývoj jadrových zbraní v Severnej Kórei - tá za to dostane bezpečnostné záruky.uviedol Lieu.dodal zákonodarca.Svoje obavy vyjadril aj senátor Markey. K návrhu legislatívy, nazvanej "Zákon roka 2019 na zabránenie prvého použitia jadrových zbraní", povedal:Odvtedy, čo si Trump s Kimom vymieňali vyhrážky a osobné urážky kvôli severokórejským skúškam jadrových zbraní a medzikontinentálnych balistických striel z roku 2017, sa napätie výrazne zmiernilo.Obaja lídri plánujú koncom februára druhý summit, na ktorom sa budú snažiť rozvinúť svoju dohodu z prvého, júnového summitu v Singapure.