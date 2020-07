V auguste by mali začať turnaje WTA, jeden bude v Prahe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Už 10. augusta by sa mali začať turnaje ženského okruhu WTA v Prahe a americkom Lexingtone. Vedenie súťaže pridalo tieto dve dejiská do upraveného kalendára podujatí po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu.Turnaje pod hlavičkou ATP, WTA a ITF sa stále nehrajú, návrat do súťažného diania by mal nastať v úvode augusta.