V auguste pribudlo v Španielsku najviac nezamestnaných za 9 rokov

Nezamestnanosť v Írsku v auguste klesla, prvýkrát za šesť mesiacov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 3. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku sa v auguste oproti júlu zvýšil najprudšie za deväť rokov. Informoval o tom v utorok štatistický úrad INE.Presnejšie, počet evidovaných nezamestnaných v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste medzimesačne vzrástol o 54.371. To bol najväčší prírastok nových nezamestnaných za deväť rokov.Štatistiky ďalej ukázali, že v službách stúpla nezamestnanosť v auguste o 45.707 a v stavebníctve o 11.365 ľudí. V priemysle sa nezamestnanosť zvýšila o 7756, zatiaľ čo v poľnohospodárstve klesla o 6655 osôb.Napriek tomu bolo celkovo v auguste 2019 v Španielsku bez práce 3,06 milióna, o 3,65 % menej ako pred rokom a najnižší počet evidovaných nezamestnaných za mesiac august za 10 rokov.Vo vekovej kategórii do 25 rokov sa počet ľudí bez práce v auguste oproti júlu zvýšil o 6182.Nezamestnanosť v Írsku minulý mesiac klesla a posunula sa bližšie k 5-percentnej hranici. Je to prvý pokles nezamestnanosti za posledných šesť mesiacov. Uviedol to v utorok írsky štatistický úrad.Miera nezamestnanosti na sezónne upravenej báze dosiahla v Írsku v auguste 5,2 % oproti 5,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. V auguste minulého roka malo Írsko 5,5-percentnú mieru nezamestnanosti.Počet nezamestnaných dosiahol 126.000, v júli to bolo 127.800. V medziročnom porovnaní klesol počet nezamestnaných približne o 6400.Čo sa týka nezamestnanosti mladých vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, jej hodnota sa nemenila. Dosiahla 14,7 %, rovnakú hodnotu ako v júli.