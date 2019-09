Brazília považuje za nevhodné spájať situáciu v pralese s dohodou EÚ

Brazílska vlajka, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. septembra (TASR) - Veľvyslanectvo Brazílie považuje za nevhodné a neuvážené umelo spájať súčasnú situáciu v amazonskom pralese s obchodnou dohodou medzi EÚ a združením Mercosur, ako aj považovať brazílsku potravinovú produkciu za produkciu nízkej kvality a z biologického hľadiska nízkej bezpečnosti. Uviedol to Luis Balduino, veľvyslanec Brazílie v Bratislave, v reakcii na vyhlásenie šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (SNS) z 28. augusta 2019.Vladimír Machalík, hovorca MPRV SR 28. augusta informoval, že Matečná je pripravená na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov blokovať uzatvorenie obchodnej dohody s krajinami Južnej Ameriky (Mercosur). Dôvodom sú potravinové škandály v minulosti, nízke štandardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, ale najmä devastovanie amazonského pralesa." vysvetlila Matečná.Brazília a ďalšie krajiny v oblasti Amazónie v spolupráci s ostatnými štátmi využívajú podľa veľvyslanca Brazílie všetky dostupné prostriedky na to, aby dostali požiare v amazonskom pralese čo najskôr pod kontrolu.Obchodná dohoda medzi EÚ a krajinami Mercosur je podľa neho významnou udalosťou, v skutočnosti najväčšou, ak sa do úvahy vezme počet krajín a hrubý domáci produkt (HDP), o ktorej sa tvrdo rokovalo vyše 20 rokov a ktorú sa aj s podporou slovenskej a brazílskej vlády podarilo úspešne dotiahnuť do konca v júni minulého roka. Vzhľadom na svoj ekonomický profil a exportný sektor bude podľa veľvyslanca Slovensko jednou z tých krajín EÚ, ktoré budú z dohody ťažiť najviac.V súčasnej situácii, keď svetová ekonomika čelí spomaľovaniu a hrozí jej skĺznutie do recesie, je podľa veľvyslanca Brazílie podpora medzinárodného obchodu a investícií, čo predpokladá aj dohoda EÚ-Mercosur, ešte dôležitejšia než kedykoľvek predtým na zabezpečenie pracovných miest a prosperity pre naše krajiny.