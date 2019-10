V Austrálii počas demonštrácie zatkli desiatky klimatických aktivistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Melbourne 29. októbra (TASR) - Niekoľko osôb utrpelo zranenia a desiatky ľudí zatkla polícia v utorok v austrálskom meste Melbourne počas zrážok pred budovou, kde sa koná medzinárodná konferencia ťažobného priemyslu. Informovala o tom agentúra AFP.Proti stovkám klimatických aktivistov zasahovala pred kongresovým strediskom v Melbourne, štát Victoria, jazdecká polícia. V dňoch 29.-31. októbra sa tam koná medzinárodná konferencia o ťažbe a zdrojoch (IMARC).Za údajné priestupky ako neuposlúchnutie výzvy polície či útok na policajného koňa zatkli dovedna približne 50 ľudí.Videozáznam zverejnený na sociálnych sieťach zobrazuje policajtov používajúcich paprikový sprej a obušky s cieľom potlačiť protestujúcich. Jednu ženu museli previezť do nemocnice po tom, ako jej údajne spôsobil zranenia policajný kôň. Ošetriť museli aj ďalšieho demonštranta a do nemocnice boli prevezení i dvaja príslušníci polície. Na mieste zasahovalo viac ako 300 policajtov.Klimatickí aktivisti tvrdia, že policajti použili násilné metódy, uvádza na svojej webovej stránke austrálska televízia ABC. Náčelník polície v austrálskom štáte Victoria Tim Tully však povedal, že konanie polície bolo "v súlade s výcvikom". Policajti sa podľa neho snažili zabezpečiť pokojný priebeh protestu.Na konferencii IMARC sa má zúčastniť niekoľko tisíc delegátov z viac ako 100 krajín sveta. Obyvatelia Austrálie sa aktívne zapájajú do celosvetovej vlny klimatických protestov, pripomína AFP.