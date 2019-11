V Bagdade pokračujú nepokoje, o život prišiel ďalší človek

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 23. novembra (TASR) - Iracké bezpečnostné sily strieľali v sobotu v centre hlavného mesta Bagdad gumovými projektilmi a hádzali granáty so slzotvorným plynom do davu protivládnych demonštrantov. Pri intenzívnych zrážkach, ktoré pokračovali už tretí deň, prišiel o život ďalší človek. Informovali o tom predstavitelia miestnych bezpečnostných zložiek a nemocníc, píše agentúra AP.Príslušné zdroje uviedli, že demonštrant prišiel o život po tom, ako ho zasiahol gumový projektil. Počas bojov medzi vládnymi silami a opozičnými demonštrantami v centre Bagdadu utrpelo zranenia ďalších 12 osôb. Nová vlna násilia si vyžiadala už 15 obetí na životoch a vyše 100 zranených.Protesty proti zhoršovaniu životných podmienok, zvyšujúcej sa nezamestnanosti a korupcii prebiehajú v Iraku od začiatku októbra. Mimo hlavného mesta sa rozšírili aj do južných, prevažne šiitských provincií.Takmer všade sú tieto demonštrácie sprevádzané násilím a nepokojmi. Nespokojenci požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie predčasných parlamentných volieb. Počas protestov prišlo o život už najmenej 341 ľudí vrátane demonštrantov a príslušníkov bezpečnostných síl.Násilie opätovne prepuklo vo štvrtok a pokračovalo aj v piatok. Protestujúci obsadili časti troch hlavných mostov v Bagdage -Sinak, Ahrár a Džumhúríja, ktoré vedú k opevnenému sídlu ústrednej irackej vlády - tzv. Zelenej zóne.V rámci upokojenia situácie v krajine mali irackí poslanci v sobotu predložiť návrhy reforiem, čo sa však nepodarilo. Ďalšia schôdza by sa mala konať v pondelok.