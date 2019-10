V Bagdade znova prepukli protesty, hlásia mŕtvych aj zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 25. októbra (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli v piatok o život a ďalších takmer 100 utrpelo zranenia, keď iracké bezpečnostné zložky použili slzotvorný dym a gumové projektily s cieľom potlačiť protivládnych demonštrantov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšieho predstaviteľa nezávislého výboru pre ľudské práva Alího Bajatího.Obaja demonštranti podľa neho zrejme zahynuli v dôsledku zranení, ktoré utrpeli, keď ich zasiahli dymovnice slzotvorného plynu. Ďalších 95 ľudí utrpelo zranenia.Iracká bezpečnostná služba proti demonštrantom, ktorí sa zhromaždili v hlavnom irackom meste Bagdad, pálila ostré náboje do vzduchu a použila aj slzotvorný plyn a vodné delá.Tisícky Iračanov vychádzali začiatkom októbra do ulíc vo viacerých provinciách a protestovali proti korupcii, nedostatku pracovných príležitostí a slabým verejným službám, najmä pokiaľ ide o prístup k elektrine a pitnej vode. O život vtedy prišli desiatky osôb.Veľký ajatolláh Alí Sístání, najvyšší predstaviteľ irackých šiitských moslimov, v piatok vyzval demonštrantov aj bezpečnostné zložky na "zdržanlivosť", aby ďalšie demonštrácie v krajine neprerástli do "chaosu".