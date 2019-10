Vo Vlkolínci pri Ružomberku otvorili po rokoch príprav reštauráciu

Na archívnej snímke vstup do Vlkolínca. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Ružomberok 25. októbra (TASR) - Miesto na občerstvenie či toaletu poskytne turistom novootvorená reštaurácia vo Vlkolínci pri Ružomberku. Jej služby môžu návštevníci využívať od tohto týždňa. Informoval o tom hovorca primátora mesta Ružomberok Viktor Mydlo.Dom, v ktorom sa reštaurácia nachádza, bol pôvodne horárňou, neskôr sa zmenil na obchod so zmiešaným tovarom.priblížil Mydlo. Hotovú nehnuteľnosť prevádzkuje víťaz verejnej obchodnej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo v marci tohto roka.K reštaurácii patrí aj záhrada, v ktorej počas roka štepia pôvodné odrody ovocných stromov. Je to možné vďaka projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou.dodal ružomberský primátor Igor Čombor.História Vlkolínca siaha do 15. storočia, kedy pravdepodobne obyvatelia Bieleho Potoka postavili vysoko v horách osídlenie. Podľa historických prameňov vzniklo pomenovanie tohto miesta na základe zvýšeného výskytu vlkov. Osídlenie, ktoré bolo svedkom devastujúceho požiaru počas druhej svetovej vojny, spoznal svet v roku 1993, kedy ho zapísali do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Odvtedy ho ročne navštevujú desiatky tisíc turistov z celého sveta.