V. Baláž: Okresy mali benefity z napojenia na transeurópske diaľnice

Bratislava 13. septembra (TASR) – V okresoch, ktoré boli pripojené na transeurópsku sieť diaľnic, podstatne narástla reálna mzda, výraznejšie klesla nezamestnanosť, postavilo sa viac bytov a bolo väčšie vnútorné sťahovanie. Pre TASR to vo štvrtok počas medzinárodnej konferencie pod názvom Hodnotenie fondov EÚ - sme schopní poučenia? povedal vedúci tímu hodnotiteľov Národného strategického referenčného rámca SR Vladimír Baláž zo Slovenskej akadémie vied.Z toho vyplynulo odporúčanie, aby diaľnica bola dokončená kompletne, nie rozostavané drobné úseky, ktoré môžu mať lokálne efekty, doplnil.zdôraznil s tým, že z prepojenia Bratislavy, Žiliny a Košíc budú profitovať regióny ako Martin, Ružomberok, Poprad a ďalšie.nazdáva sa Baláž.konštatoval. Dôvodom je, že na severnej vetve je viac mestských a priemyselných regiónov ako na juhu.Ďalej povedal, že po dokončení severnej a možno južnej vetvy diaľnic by v novom programovom období mali investície smerovať do vzdelávania, reformy zdravotníctva a školstva.Podľa informácií z materiálov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bolo v uplynulom programovom období postavených v SR 155 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest.