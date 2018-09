OĽaNO: Podnikatelia odmietajú sledovanie ich bankových účtov

Peter Kremský, OĽaNO. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - Podnikatelia odmietajú, aby Ministerstvo financií (MF) SR a finančná správa dostávali pravidelne údaje o pohyboch na všetkých účtoch. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO, podľa ktorého by výber daní zlepšil jednoduchý daňový systém a efektívna správa daní.MF SR pripravilo návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Obsahuje ustanovenie, ktoré má umožniť MF SR a Finančnému riaditeľstvu SR požiadať banky o komplexné údaje firiem a podnikateľov podliehajúcich bankovému tajomstvu.uviedol v správe pre médiá expert hnutia na podnikanie a ekonomiku Peter Kremský.Hnutie sa odvoláva na prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO, ktorý ukázal, že s takouto zmenou zákona nesúhlasí až 95 % z takmer 200 účastníkov. Skoro tri štvrtiny opýtaných tento návrh dokonca kategoricky odmietajú.tvrdí Kremský.Finančná správa má podľa hnutia OĽANO už v súčasnosti dostatok údajov na zefektívnenie výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) a boj proti únikom na DPH, napríklad kontrolný výkaz, či daňové priznania.vysvetľuje Kremský.OĽaNO ďalej upozorňuje, že finančná správa žiada o prístup k transakciám všetkých firiem aj ich zákazníkov, čiže všetkých obyvateľov Slovenska.doplnil poslanec hnutia Eduard Heger s tým, že tieto dáta sú oveľa ľahšie zneužiteľné či už hackermi, nepoctivými policajtmi, nespoľahlivými úradníkmi, prípadne politikmi, ktorí by chceli poškodiť svojich politických alebo ekonomických oponentov.tvrdí Heger.Podľa OĽaNO by mal rezort financií novelu zákona prepracovať tak, aby sa povinné posielanie výpisov z účtov týkalo iba rizikových subjektov, ktoré má Finančná správa vyselektované.Rezort financií sa však už viackrát vyjadril, že práca s údajmi bude len v anonymizovanej forme a na vyžiadanie a v odôvodnených prípadoch.uviedlo ministerstvo. Inštitút finančnej politiky zase uviedol, že má dlhodobé skúsenosti so spracovaním citlivých dát, najmä daňovým tajomstvom.upozornil IFP. Návrh bol odkonzultovaný aj s Úradom pre ochranu osobných údajov.