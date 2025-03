V Banskej Bystrici našli v aute zastreleného krajského prokurátora

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.3.2025 (SITA.sk) - V Banskej Bystrici našli v aute muža bez známok života. O náleze tela v sobotuvo večerných hodinách, informoval portál Pluska.sk s tým, že podľa ich informácií by malo ísť o banskobystrického krajského prokurátora Jessyho Hassana.Prvotné informácie podľa portálu naznačujú, že mal utrpieť strelné poranenie hlavy a pri jeho tele sa mala nachádzať krátka strelná zbraň. Polícia nateraz podľa Plusky pracuje s verziou, že išlo o samovraždu.K Hassanovmu skonu sa na sociálnej sieti vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka . „Bola mi oznámená mimoriadne smutná správa, po ktorej neviem nájsť slová, ktoré by vyjadrili môj smútok. Náš kolega Jessy Hassan, krajký prokurátor v Banskej Bystrici, bol nájdený bez známok života. So žiaľom v srdci si dovoľujem rodine nebohého vyjadriť moju úprimnú sústrasť. Budeš nám chýbať Jessy,“ napísal Žilinka.