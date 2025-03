Polícia upozorňuje na nové opatrenia zamerané na šírenie slintačky a krívačky

Dezinfekčné brody

30.3.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje, že od nedeľného rána vstúpili do platnosti nové opatrenia na hraničných priechodoch, zamerané proti šíreniu slintačky a krívačky.Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek , policajti v spolupráci v spolupráci so štátnymi a regionálnymi veterinárnymi autoritami naďalej kontrolujú a zabezpečujú dodržiavanie týchto opatrení.Ako ďalej uviedol pri vstupe na Slovensko cez všetky bývalé hraničné priechody od Bratislavy až po Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat vrátane musia vozidlá povinne prejsť cez dezinfekčné brody alebo brány.Táto povinnosť platí aj na úseku od priechodu Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat po Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (I/79), avšak tu len pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony.„Vstup so zvieratami vnímavými na slintačku a krívačku je možný len cez hraničný priechod Šahy – Parassapuszta. Na ostatných priechodoch platí zákaz ich dovozu,“ zdôraznil Hájek.„Až do odvolania platí všeobecná výnimka pre vozidlá prepravujúce kadávery zvierat utratených v súvislosti s mimoriadnymi veterinárnymi opatreniami. Výnimka sa vzťahuje aj na vozidlá zabezpečujúce servis a prepravu dezinfekčných prostriedkov, zariadení a ochranných pomôcok potrebných na realizáciu týchto opatrení,“ upozornil hovorca policajného prezídia. Na vodičov apeloval, aby rešpektovali dopravné predpisy a pokyny príslušníkov v teréne.