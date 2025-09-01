Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

01. septembra 2025

V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton


Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 6. októbra začiatok súdneho procesu s prokurátorom ...



1.9.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 6. októbra začiatok súdneho procesu s prokurátorom Bystríkom P. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu päť termínov pojednávania na október a november.


Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júli 2023 na obvineného obžalobu pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skutok podľa prokuratúry spočíval v tom, že obvinený žiadal od Erika M. úplatok vo výške 100-tisíc eur za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonnosti v konkrétnej trestnej veci zabezpečí kladné rozhodnutie iných prokurátorov v prospech Erika M., a následne aj sám rozhodne v jeho prospech.

Tým Bystrík P. konal v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora. Podľa medializovaných informácií sa skutok týka kauzy sporu o hotel Carlton. Prokurátor bol zároveň spájaný s odsúdenými podnikateľmi Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v októbri 2021 prokurátorovi dočasne pozastavil výkon funkcie.


Zdroj: SITA.sk - V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton © SITA Všetky práva vyhradené.

