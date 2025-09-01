|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton
Tagy: hotel Carlton Korupcia Prokurátor Súdny proces Súdy zneužitie právomoci Zneužitie právomoci verejného činiteľa
Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 6. októbra začiatok súdneho procesu s prokurátorom ...
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 6. októbra začiatok súdneho procesu s prokurátorom Bystríkom P. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu päť termínov pojednávania na október a november.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júli 2023 na obvineného obžalobu pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skutok podľa prokuratúry spočíval v tom, že obvinený žiadal od Erika M. úplatok vo výške 100-tisíc eur za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonnosti v konkrétnej trestnej veci zabezpečí kladné rozhodnutie iných prokurátorov v prospech Erika M., a následne aj sám rozhodne v jeho prospech.
Tým Bystrík P. konal v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora. Podľa medializovaných informácií sa skutok týka kauzy sporu o hotel Carlton. Prokurátor bol zároveň spájaný s odsúdenými podnikateľmi Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v októbri 2021 prokurátorovi dočasne pozastavil výkon funkcie.
Zdroj: SITA.sk - V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júli 2023 na obvineného obžalobu pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skutok podľa prokuratúry spočíval v tom, že obvinený žiadal od Erika M. úplatok vo výške 100-tisíc eur za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonnosti v konkrétnej trestnej veci zabezpečí kladné rozhodnutie iných prokurátorov v prospech Erika M., a následne aj sám rozhodne v jeho prospech.
Tým Bystrík P. konal v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora. Podľa medializovaných informácií sa skutok týka kauzy sporu o hotel Carlton. Prokurátor bol zároveň spájaný s odsúdenými podnikateľmi Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v októbri 2021 prokurátorovi dočasne pozastavil výkon funkcie.
Zdroj: SITA.sk - V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hotel Carlton Korupcia Prokurátor Súdny proces Súdy zneužitie právomoci Zneužitie právomoci verejného činiteľa
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie v prípade vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, strieľal 20-ročný mladík
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie v prípade vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, strieľal 20-ročný mladík
<< predchádzajúci článok
Dopravu v Trnave skomplikovala havária vodovodného potrubia uprostred križovatky, premávku riadi polícia – FOTO
Dopravu v Trnave skomplikovala havária vodovodného potrubia uprostred križovatky, premávku riadi polícia – FOTO