|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie v prípade vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, strieľal 20-ročný mladík
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy chránenej osoby a z pokusu vraždy 20-ročnému mladíkovi.
Ako informovala polícia, k tragickej udalosti, pri ktorej páchateľ strieľal na tehotnú ženu a jej priateľa, prišlo v sobotu v rodinnom dome v Partizánskom. Mladá žena na mieste podľahla zraneniam.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 20-ročný páchateľ v sobotu v poobedňajších hodinách prišiel na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi,“ uviedla polícia. Policajti páchateľa ešte v sobotu zadržali, obmedzili ho na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia.
„V najbližšom čase bude spisový materiál predložený dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie páchateľa,“ informovala polícia. O ďalšom osude obvineného rozhodne súd.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie v prípade vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, strieľal 20-ročný mladík © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala polícia, k tragickej udalosti, pri ktorej páchateľ strieľal na tehotnú ženu a jej priateľa, prišlo v sobotu v rodinnom dome v Partizánskom. Mladá žena na mieste podľahla zraneniam.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 20-ročný páchateľ v sobotu v poobedňajších hodinách prišiel na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi,“ uviedla polícia. Policajti páchateľa ešte v sobotu zadržali, obmedzili ho na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia.
„V najbližšom čase bude spisový materiál predložený dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie páchateľa,“ informovala polícia. O ďalšom osude obvineného rozhodne súd.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie v prípade vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, strieľal 20-ročný mladík © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Práca namiesto dávok vstúpila do platnosti. Prednosť podľa Tomáša dostanú reálne pracovné miesta, nielen obecné služby – VIDEO
Práca namiesto dávok vstúpila do platnosti. Prednosť podľa Tomáša dostanú reálne pracovné miesta, nielen obecné služby – VIDEO
<< predchádzajúci článok
V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton
V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton