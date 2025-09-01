Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2025

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie v prípade vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, strieľal 20-ročný mladík


Tagy: Streľba Vražda

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin



Zdieľať
431199143_796846749143726_3736514194640019654_n e1710241187191 676x454 1.9.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy chránenej osoby a z pokusu vraždy 20-ročnému mladíkovi.


Ako informovala polícia, k tragickej udalosti, pri ktorej páchateľ strieľal na tehotnú ženu a jej priateľa, prišlo v sobotu v rodinnom dome v Partizánskom. Mladá žena na mieste podľahla zraneniam.

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 20-ročný páchateľ v sobotu v poobedňajších hodinách prišiel na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi,“ uviedla polícia. Policajti páchateľa ešte v sobotu zadržali, obmedzili ho na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia.

„V najbližšom čase bude spisový materiál predložený dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie páchateľa,“ informovala polícia. O ďalšom osude obvineného rozhodne súd.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie v prípade vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, strieľal 20-ročný mladík © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Streľba Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Práca namiesto dávok vstúpila do platnosti. Prednosť podľa Tomáša dostanú reálne pracovné miesta, nielen obecné služby – VIDEO
<< predchádzajúci článok
V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 