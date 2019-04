V Banskobystrickom kraji zlepšili autobusovú dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji platia od nedele viaceré zmeny v cestovných poriadkoch. Nastanú v prípade 56 autobusových liniek v kraji. Občania to pocítia tak, že autobusy zmenia svoje odchody o pár minút, aby na seba lepšie nadväzovali, prípadne, aby lepšie nadviazali na vlaky, na ktoré ľudia prestupujú. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa BBSK Marcela Glevická.Podľa nej by cestujúci verejnou dopravou mali zmeny uvítať, keďže sa do nich pretavili požiadavky od občanov, starostov obcí a plánovanú spoluprácu so susednými krajmi. Všetky zmeny sú aktualizované na http://portal.cp.sk/News.aspx?c=7&mi=1 priblížila Glevická.Zlepšenie by pri každodennom cestovaní mali pocítiť najmä obyvatelia okresov Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Posilnia sa napríklad spoje z Brezna do Liptovského Mikuláša, čo má zlepšiť nadviazanie na vlaky v smere na Žilinu a Košice.K výraznému zlepšeniu má dôjsť aj na trase medzi Banskobystrickým a Košickým krajom, na trase Rimavská Sobota – Tornaľa – Rožňava. Odchody upravili tak, aby na seba nadväzovali autobusy vychádzajúce z Tornale.Podľa Glevickej sa zlepšilo tiež dopravné spojenie z Revúcej a Telgártu v smere do Popradu, kde počas pracovných dní pribudne jeden priamy spoj a denne tak budú namiesto troch jazdiť štyri. Pribudnú ďalšie dve spojenia s prestupom na zastávke Vernár - čakáreň. Dohromady tak v pracovné dni dôjde k posilneniu spojov z troch na šesť denne v každom smere.dodala Glevická.Ranný spoj o 7:35 h z Revúcej cez Šumiac do Telgártu a späť prestane premávať, keďže o päť minút neskôr z Revúcej vychádza ďalší, ktorý pokračuje na rovnakej trase až do Popradu. Tento spoj bude obsluhovať i zastávku Šumiac s príchodom do Popradu o 9:13 h. Autobusové spojenie umožňuje plynulý prestup na rýchlik do Žiliny a Bratislavy na vlak InterCity do Košíc a na električku do Smokovca a Štrbské Pleso.