Weber nesúhlasí s účasťou Británie v eurovoľbách

Berlín 26. apríla (TASR) - Kandidát Európskej ľudovej strany (EPP) na post predsedu Európskej komisie (EK) Manfred Weber zopakoval v piatok svoje výhrady k účasti Británie v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP).Weber novinám nemeckej mediálnej skupiny Funke povedal, že by bolo dobré, ak by britskí politici rýchlo vyjasnili situáciu v súvislosti s brexitom a nezúčastnili sa na voľbách do EP.povedal.Weber označil za absurdné, že v predvolebných prieskumoch v Spojenom kráľovstve aktuálne vedie Strana brexitu euroskeptika Nigela Faragea. Farageova bývalá Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a jej bohatí prívrženci sa výrazne pričinili o úspešnosť referenda o vystúpení Británie z EÚ z júna 2016.Jedinou možnosťou, ako by sa Británia mohla vyhnúť eurovoľbám, ktoré sa budú konať 23.-25. mája, je uskutočnenie riadeného brexitu ešte pred 22. májom. Tento scenár sa však neočakáva. Ak by Británia voľby do EP neusporiadala, 1. júna by automaticky odišla z EÚ bez dohody; túto možnosť ale už vopred odmietol britský parlament.V prípade, že by sa Spojené kráľovstvo eurovolieb zúčastnilo, prispelo by to k posilneniu euroskeptických síl v EP a do menšej miery aj k upevneniu pozícií európskych socialistov, píše agentúra DPA. Weberovi ľudovci by naopak z britskej účasti vôbec neprofitovali.